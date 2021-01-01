تتميز هواتف آيفون Pro Max بشكل عام بقدرات عالية على التصوير، لكن كاميرات الهاتف الأحدث من هذه الفئة حصلت على إمكانيات مميزة بفضل مستشعرات سوني المتطورة.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن العدسة الأساسية كاميرا هاتف iPhone 13 Pro Max جاءت بفتحة بمقاس F/1,5، وحصلت على مستشعر Sony IMX703 البصري المتطور من إنتاج شركة سوني.
أما عدسة التصوير الفائق العرض في كاميرا الهاتف المذكور فجاءت بدقة 12 ميغابيكسل، وبفتحة F/1,8، ومعدل طول بؤري 13 ملم، ونظام ضبط تلقائي للصورة، وجهزت بمستشعر Sony IMX772 الحديث.
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التعليقات على ما المميز في كاميرات هاتف iPhone 13 Pro Max الجديد؟
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