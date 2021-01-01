ظهور مشكلة خطيرة في حواسيب "آيباد ميني" الجديدة

أبلغ عدد كبير من مستخدمي حواسيب "آيباد ميني" الجديدة عن ظهور مشاكل تقنية خطيرة في أجهزتهم الجديدة.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن شاشات "آيباد ميني" الجديدة ظهرت فيها مشكلة "تمرير الهلام" الذي لا يعمل لديهم.
ولاحظ المستخدمون أن تمرير أحد جانبي الشاشة يكون بمعدل مختلف عن الآخر، خاصة في العرض الرأسي.
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