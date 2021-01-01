

"غوغل" تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين "غوغل" تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين

لعبت "غوغل" دورا محوريا في تغيير الطريقة التي نتواصل بها مع العالم واستهلاكنا للمعلومات، ما يجعلها واحدة من أبرز الشركات في مجال التكنولوجيا والإنترنت.



واليوم، بلغت شركة التكنولوجيا الرائدة 23 عاما، حيث رأت النور عام 1997، بينما وقع تأسيسها رسميا كشركة في 27 سبتمبر 1998.



ومن الناحية الفنية، بلغ عمر "غوغل" 23 عاما في 4 سبتمبر 2021، لكن الشركة غيرت احتفالاتها بالذكرى السنوية من 4 سبتمبر إلى 27 سبتمبر في 2005، احتفالا بالوصول إلى رقم قياسي جديد من حيث الصفحات المفهرسة.

قد يعجبك أيضا...

وانطلقت "غوغل" كمشروع بحثي على شبكة ستانفورد الخاصة في عام 1996 وحصلت على 100 ألف دولار أمريكي كأول تمويل لها في عام 1998، من آندي بيكتولشيم، الشريك المؤسس لشركة Sun Microsystems، والآن، تقترب قيمتها السوقية من 2 تريليون دولار.وفي عام 1997، التقى المؤسسان المشاركان بشركة "غوغل"، سيرجي برين ولاري بيدج، عندما كانا طالبين يقومان بتحضير رسالة الدكتوراه في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا.وبحلول العام التالي، قام مؤسسا "غوغل" ببناء محرك بحث معا في غرف النوم الخاصة بهما وتطوير النموذج الأولي. وفي عام 1998، تأسست شركة "غوغل رسميا.واحتفلت "غوغل" بعيد ميلادها الثالث والعشرين من خلال رسم "غوغل دودل" للصفحة الرئيسية يحتوي على كعكة شوكولاتة.ويعرف "غوغل دودل" (Google Doodle) بأنه التغير الخاص والمؤقت الذي تجريه شركة غوغل على شعارها في الصفحة الرئيسية لمحرك البحث الشهير وذلك احتفاء بمناسبة معينة تظهر عند الضغط عليها أو تمرير سهم الفأرة في الأجهزة الحاسوبية المختلفة.وكتبت "غوغل" في منشور مدونة حول شعار "غوغل دودل" المبتكر الجديد: "كل يوم، هناك المليارات من عمليات البحث على غوغل بأكثر من 150 لغة حول العالم. من أول خادم موجود في خزانة مبنية من كتل الألعاب إلى خوادمها التي يتم وضعها الآن في أكثر من 20 مركزا للبيانات على مستوى العالم، تظل مهمتها المتمثلة في جعل معلومات العالم في متناول الجميع كما هي".ويبدو الحرف "l" فوق كعكة الشوكولاتة ذات الطبقتين، عبارة عن شمعة مضيئة، وكُتب عليها العدد "23". وبعد بضع ثوان، يتم الكشف عن وجه كرتوني طريف في الطبقة السفلية من الكعكة، ثم تمتد ذراع لرفع الطبقة العلوية كما لو كانت الكعكة تقول: "مرحبا بكم".وأصبحت رسومات الشعار المبتكرة للصفحة الرئيسية في متصفح "كروم" تقليدا متبعا من "غوغل" منذ 30 أغسطس 1998 عندما احتفلت بمهرجان Burning Man، قبل أيام من تأسيس الشركة.وكان هدف المؤسسين، سيرجي برين ولاري بيدج، هو بناء محرك بحث لمجموعة كبيرة بشكل لا يصدق من المعلومات التي كانت ميزة الإنترنت تتحول إليها بسرعة.وجاء اسم "غوغل" (Google) من خطأ شائع في نطق الكلمة الرياضية googol التي تشير إلى العدد الكبير للغاية 10 قوة 100(الرقم 1 يليه مائة صفر).وعلاوة على ذلك، فإن المقر الرئيسي لشركة "غوغل" والذي يُعرف الآن باسم "Googleplex"، يعود إلى العدد "غوغل بلكس" (googolplex) والذي يمثل 10 في قوة googol .وجدير بالذكر أنه عندما أصبح استخدام الفعل "غوغل" شائعا، تمت إضافة الكلمة إلى قاموس ميريام وبستر، وقاموس أوكسفورد الإنجليزي في عام 2006، شارحين معناه على النحو التالي: "استخدام محرك البحث جوجل في الوصول إلى المعلومات على شبكة الإنترنت".