سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية صورا ومعلومات عن أحد هواتف Galaxy S التي ستطلقها سامسونغ قريبا.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ تنوي إطلاق 3 نماذج جديدة من الهواتف خريف العام الجاري هي : Galaxy S22 و S22+، و S22 Ultra، والنموذج الأكبر حجما من فئة Ultra سيحصل على تصميم شبيه بهواتف Galaxy Note التي أطلقت العام الجاري، وعلى هيكل بأبعاد 163.3/77.9/8.8 ملم، يزن 228 غ، مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.
كما يفترض أن يجهز Galaxy S22 Ultra بشاشة AMOLED عالية الدقة بمقاس 6.8 بوصة، وبقلم S Pen الذكي الذي يمكن من خلالة الكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالكاميرا وبعض تطبيقات الجهاز عن بعد.
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التعليقات على تسريبات تكشف عن هاتف سامسونغ المنتظر
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