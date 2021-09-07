

وزيرة التخطيط تكشف عن أهداف جائزة مصر للتميز الحكومي وزيرة التخطيط تكشف عن أهداف جائزة مصر للتميز الحكومي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جائزة مصر للتميز الحكومي 2020، تهدف إلى تشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية، وبناء نموذج مؤسسي جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة، مع تحقيق معدلات أفضل لرضا المواطنين/ الموظفين، وتعزيز روح الابتكار والإبداع، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد.



وأشار إلى فئات الجائزة المختلفة، موضحة أن مجالات التعاون مع المجلس بشأن الجائزة تشمل إطلاق برامج للتميّز الداخلي على مستوى كل جامعة والنظر في أن يكون الفائزون في هذه البرامج هم المرشحون لجائزة التميّز على المستوى القومي، وضرورة أن يكون المسئول عن برامج التميّز في الكليات من المستويات القيادية ومتخذي القرار بهدف تحويل التميّز من مجرد المشاركة في جائزة إلى ثقافة عمل، وترشيح مسئول اتصال من وزارة التعليم العالي لمتابعة ملفات التميز داخل الجامعات.



كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى رؤية مصر 2030 والتى تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي، مع تحقيق نمو اقتصادي احتوائي ومُستدام، وأشارت كذلك إلى التحديث الحالي للرؤية، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الجامعات المصرية ومشاركتها مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للترويج والتعريف بالنسخة المحدثة لرؤية مصر 2030.