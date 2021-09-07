

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 27-9-2021 أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 27-9-2021

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 27-9-2021.





وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعود 3 جلسات متتالية، بضغوط هبوط المتعاملين المحليين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.098 مليار جنيه.





إيقاف تداول 14 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم المنصورة للدواجن، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، البدر للبلاستيك، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، الدولية للأسمدة والكيماويات، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أم بي للهندسة، ريكاب للاستثمارات المالية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، القناة للتوكيلات الملاحية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.





البورصة تخسر 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعود 3 جلسات متتالية، بضغوط هبوط المتعاملين المحليين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.098 مليار جنيه.





وبلغ حجم التداول على الأسهم 484.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.6 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.53%، والعرب على 8.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.30% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.69%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 5.1 مليون جنيه، 64.5 مليون جنيه، 48.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 16.5 مليون جنيه، 85.3 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 10496 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.04% ليصل إلى مستوى 2306 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 12819 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 4098 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.46% ليصل إلى مستوى 2723 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.35% ليصل إلى مستوى 3660 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4265 نقطة، وزاد مؤشر السندات بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1102 نقطة.



وصعدت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 124 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

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