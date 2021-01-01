

بلومبرج: أبل ستطرح تصميمات جديدة كليًا فى «آيفون 14» بلومبرج: أبل ستطرح تصميمات جديدة كليًا فى «آيفون 14»

قال الصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرج فى رسالته الإخبارية «Power On»، أن تشكيلة هواتف «آيفون 14» التى ستطلقها أبل للعام المقبل تمثل إعادة تصميم كاملة، وهي الأولى من نوعها منذ وصول iPhone X في عام 2017.



ويقول جورمان إنه يمكن للمستخدمين توقع نماذج جديدة مع إعادة تصميم كاملة للتشكيلة القادمة. وذلك لأن التغييرات الطفيفة هذا العام تعني أيضًا أن مهندسي الشركة كانوا يعملون وراء مشاهد لأشياء أكبر تستغرق وقتًا أطول.



وبالمقارنة مع آيفون 12 برو ماكس «iPhone 12 Pro Max»، فإن آيفون 13 برو ماكس «iPhone 13 Pro Max» ليس خطوة كبيرة للأمام. ولكن من الواضح أن هذا الهاتف يهدف إلى تحفيز الترقيات من نماذج آيفون السابقة إلى نماذج 5G.

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يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها أن آبل تقدم إعادة تصميم كاملة لخط آيفون 14. وقال المحلل الموثوق به مينغ تشي كو إن الشركة ستتخلى عن النتوء في عام 2022، بدءًا من آيفون 14 برو «iPhone 14 Pro».ويصف كو تغيير التصميم بأنه تصميم ذو شاشة مثقوبة. وهذا مشابه لما يتم استخدامه حاليًا في العديد من أجهزة أندرويد الرائدة. وأكد المسرب جون بروسر أيضًا تصميم الثقب، مدعيا أنه شاهد صورًا واقعية لجهاز آيفون 14 برو ماكس «iPhone 14 Pro Max» دون نتوء.ويشاع أن شركة أبل قد تتخلى عن آيفون ميني وتركز على آيفون ماكس الجديد في التشكيلة القادمة. لذلك فإن التشكيلة قد تضم جهاز آيفون عادي ونموذج ماكس وإصدارين من آيفون برو.وبالنسبة لمعرف اللمس أسفل الشاشة، أفاد مينغ تشي كو أن آبل تعمل على هذه التقنية. ولكن لم يتضح بعد إذا كانت جاهزة في الوقت المناسب لمجموعة آيفون لعام 2022. وقال كو مؤخرًا إنها تكون إحدى ميزات تشكيلة آيفون لعام 2023. بينما تقدم آبل في عام 2024 جهازًا قابل للطي.