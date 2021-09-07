

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر 28 سبتمبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر 28 سبتمبر

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد و الأسمنت، اليوم الثلاثاء في مصر 28 سبتمبر 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.



أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021:

سعر طن حديد عز 14700 جنيه- تسليم أرض المصنع.



سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

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سعر طن حديد المصريين 14400 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.سعر طن حديد العشري 13700 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.سعر طن حديد المراكبي 13700 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:أسمنت المسلح 1010 جنيهات للطنأسمنت النصر 955 جنيها للطنأسمنت السويس 965 جنيها للطناسمنت السويدي 1010 جنيهات للطناسمنت حلوان 970 جنيها للطناسمنت الصخرة 925 جنيها للطنأسمنت سيناء 910 جنيهات للطنأسمنت أسوان 875 جنيها للطنأسمنت المخصوص 955 جنيها للطناسمنت العسكري بني سويف 920 جنيها للطنوهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.