أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر 28 سبتمبر
يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد و الأسمنت، اليوم الثلاثاء في مصر 28 سبتمبر 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.
أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021:
سعر طن حديد عز 14700 جنيه- تسليم أرض المصنع.
سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع
سعر طن حديد المصريين 14400 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.
سعر طن حديد العشري 13700 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.
سعر طن حديد المراكبي 13700 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.
وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:
أسمنت المسلح 1010 جنيهات للطن
أسمنت النصر 955 جنيها للطن
أسمنت السويس 965 جنيها للطن
اسمنت السويدي 1010 جنيهات للطن
اسمنت حلوان 970 جنيها للطن
اسمنت الصخرة 925 جنيها للطن
أسمنت سيناء 910 جنيهات للطن
أسمنت أسوان 875 جنيها للطن
أسمنت المخصوص 955 جنيها للطن
اسمنت العسكري بني سويف 920 جنيها للطن
وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
التعليقات على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر 28 سبتمبر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق