

سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار في البنوك اليوم

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 28- 9- 2021، بعد زيادته أمس بمقدار “قرش واحد” على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.



وسجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع.



وسجل أدني سعر صرف لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع في بنكي مصر و الأهلي.

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وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع في بنك الاسكندرية.ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع، في بنوك " HSBC، قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، الاهلي المتحد، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني NBK، البركة، بلوم، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، كريدي أجريكول، المصرف المتحد".ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 1567 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، الامارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات".اعلي سعر لـ الدولاربلغ أعلي سعر لـ الدولار نحو 15.68 جنيها للشراء و 15.78 جنيها للبيع في بنوك " الاهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الاسلامي، مصر إيران للتنمية".