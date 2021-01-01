تعتبر السيارة بيجو 301 موديل 2022 واحدة من الاصدارات الشهيرة التي تنتمي إلى فئة السيدان، وأعلن الوكيل المحلي عن الاسعار الخاصة بتلك النسخة التي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات وهما Active والفئة الثانية عالية التجهيز Allure.
مواصفات السيارة بيجو 301 موديل 2022
وترتكز السيارة بيجو 301 على جنوط يبلغ قياسها 15 بوصة، بينما تضم من الداخل باقة من وسائل الحماية والامان مثل فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى برنامج الثبات الالكتروني للفئة عالية التجهيز.
كما تضم تلك الفئة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة ملاحة خاصة بهذه الفئة، ومستشعرات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، ومثبت سرعة، بينما تأتي السيارة بيجو 301 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4445 مم للطول، وبعرض يبلغ 1953 مم، و 1474 مم للارتفاع، بالاضافة غلى مساحة تخزين خلفية تسع لـ 506 لتر.
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التعليقات على بيجو تعلن عن اسعار نسختها 301 موديل 2022 .. تفاصيل
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