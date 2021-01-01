

بيجو تعلن عن اسعار نسختها 301 موديل 2022 .. تفاصيل بيجو تعلن عن اسعار نسختها 301 موديل 2022 .. تفاصيل

تعتبر السيارة بيجو 301 موديل 2022 واحدة من الاصدارات الشهيرة التي تنتمي إلى فئة السيدان، وأعلن الوكيل المحلي عن الاسعار الخاصة بتلك النسخة التي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات وهما Active والفئة الثانية عالية التجهيز Allure.



مواصفات السيارة بيجو 301 موديل 2022

وترتكز السيارة بيجو 301 على جنوط يبلغ قياسها 15 بوصة، بينما تضم من الداخل باقة من وسائل الحماية والامان مثل فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى برنامج الثبات الالكتروني للفئة عالية التجهيز.



كما تضم تلك الفئة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة ملاحة خاصة بهذه الفئة، ومستشعرات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، ومثبت سرعة، بينما تأتي السيارة بيجو 301 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4445 مم للطول، وبعرض يبلغ 1953 مم، و 1474 مم للارتفاع، بالاضافة غلى مساحة تخزين خلفية تسع لـ 506 لتر.

قد يعجبك أيضا...

وتستمد السيارة بيجو 301 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 115 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي تتكون من 6 سرعات، حيث يمكنها الانطلاق بهذه القدرات من وضع السكون 0 حتى تصل غلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10.3 ثانية فقط، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بنسبة 6.5 لتر عندما تخوض السيارة مسافات قدرها 100 كم.أسعار السيارة بيجو 301 موديل 2022الفئة الأولى بيجو 301 موديل 2022 Active بقيمة قدرها 243.990 جنيه.الفئة الثانية بيجو 301 موديل 2022 Allure بقيمة قدرها 272.990 جنيه.