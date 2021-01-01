تمتلك علامة أودي الألمانية رصيداً كبيراً بين المصريين بفضل موديلاتها المميزة، حيث تحظى بقبول واسع بين المستهلكين، خاصةً في سوق المستعمل حيث السعر الأقل مقارنة بالجديد، ومنها أودي Q3 موديل 2013.
قوة المحرك
تأتي أودي Q3 موديل 2013 بمحرك 1400 سي سي تيربو، يولد قوة 150 حصان، 4 سلندر، و 232 نيوتن متر و يتسارع من 0 حتي 100 كيلو متر خلال سبع ثوان يعمل بنظام الجر الامامي و متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء.
التجهيزات والرفاهية
تحتوي السيارة أودي Q3 موديل 2013 على مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED ، و مرايات جانبية كهربائية، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة للفئة الأعلى تجهيزا، بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية، و مقود حركة مالتي فانكشن، وتحتوي سيارة أودي على تكييف هواء متعدد المناطق، إلى جانب خاصية متابعة ضغط الإطارات، و فرامل يد كهربائية، و منظومة الوسائد الهوائية مع برامج المكابح المتطورة، و حزمة من وسائل الرفاهية و التحكم.
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التعليقات على سوق المستعمل..سعر أودي Q3 موديل 2013
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