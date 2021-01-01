في خطوة مثيرة للجدل، خرج رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد اليوم الثلاثاء بإعلان جديدة حول السودان.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن أديس أبابا واثقة من قدرة السودان على حل مشاكله "دون تدخلات خارجية".
وأضاف: "نتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان ونتمنى أن يتجاوز محنته".
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التعليقات على مراوغة إثيوبية جديدة.. إعلان مثير من أبي أحمد بشأن السودان
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