مراوغة إثيوبية جديدة.. إعلان مثير من أبي أحمد بشأن السودان

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رئيس الوزراء الإثيوبي

في خطوة مثيرة للجدل، خرج رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد اليوم الثلاثاء بإعلان جديدة حول السودان.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن أديس أبابا واثقة من قدرة السودان على حل مشاكله "دون تدخلات خارجية".

وأضاف: "نتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان ونتمنى أن يتجاوز محنته".

وتابع: "نقف مع السودان قلبا وقالبا، ونثق في قدرته على حل مشاكله دون الحاجة إلى تدخلات خارجية".

وأشار إلى أن هناك قوى خارجية (لم يحددها) تستغل صراعات دولنا الأفريقية الداخلية من أجل فرض هيمنتها وانتهاك سيادتنا".

وشهدت الأيام القليلة الماضية خلافات بين شركاء الحكم العسكريين والمدنيين في السودان، وذلك مع اقتراب انتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني والمقرر لها نوفمبر المقبل وفقا للوثيقة الدستورية بالسودان.

المصدر: صدي البلد

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