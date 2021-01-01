

بـ11 مليار دولار.. فورد في شراكة كورية لبناء المدينة الصناعية Blue Oval بـ11 مليار دولار.. فورد في شراكة كورية لبناء المدينة الصناعية Blue Oval

أعلنت شركة فورد موتورز تعاونها مع الشركة الكورية الجنوبية SK innovation المتخصصة في تصنيع البطاريات لبناء مدينة صناعية جديدة تقدر بحوالي 11 مليار دولار.



وفقا لشبكة "CNBC" الإخبارية، تنوي فورد بناء مجموعة مصانع جديدة المعلن منها حتى الآن والذي يتم تنفيذه حاليا مصنعين لإنتاج بطاريات الليثيوم آيون في وسط ولاية كنتاكي وإنشاء مدينة صناعة جديدة على مساحة 3600 فدان في غرب ولاية تينيسي وتسمى "بلو أوفال سيتيي" أو blue oval city



وفقا للشبكة الإخبارية المدينة الصناعية وتصريحات جيم فارلي المدير التنفيذي لفورد موتورز، ستضم المدينة الصناعية مصنع لإنتاج بطاريات الليثيوم آيون بالتعاون مع الشريك الكوري SK innovation ومصنه لإنتاج الجيل الجديد من شاحنات فئة الـF ومصنع لإعادة التدوير، كما أنه من المتوقع لهذا الصرح الصناعي العملاق أن يوفر 11 ألف فرصة عمل جديدة في إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية.

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أما في منشأة ولاية كنتاكي التي يقدر ثمنها بـ 5.8 بليون دولار فستكون صرح عملاق لبناء بطاريات الليثيوم آيون أيضا لسيارات فورد و السيارات الكهربائية لـشركة لينكولن، ومن المتوقع أن توفر 5 آلاف فرصة عمل، وستبدأ في التصنيع بحلول 2025، أما المنشأة الأخرى في تينيسي ستيدأ عملها في 2026.تستثمر فورد موتورز أيضا حوالي 25 مليون دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة، لتدريب الفنيين والتقنيين لديها للعمل على السيارات الكهربائية.وفقا لموقع "كار آند درايفر"، يبلغ إجمالي الاستثمار في مدينة blue oval الصناعية 11.4 مليار دولار، تساهم فورد بمبلغ 7 مليارات دولار، وهو أكبر استثمار في التصنيع في تاريخ الشركة، إنشاء مدينة صناعية جديدة على آلاف الأفدنة يعد خطوة تاريخية ومهمة لمشتقبل فورد وتحولها الكهربائي، حيث تخطط الشركة أن حوالي 40 إلى 50 % من إنتاجها العالمي من السيارات ستكون كهربائية بحلول عام 2030.