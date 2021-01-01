أعلنت شركة فورد موتورز تعاونها مع الشركة الكورية الجنوبية SK innovation المتخصصة في تصنيع البطاريات لبناء مدينة صناعية جديدة تقدر بحوالي 11 مليار دولار.
وفقا لشبكة "CNBC" الإخبارية، تنوي فورد بناء مجموعة مصانع جديدة المعلن منها حتى الآن والذي يتم تنفيذه حاليا مصنعين لإنتاج بطاريات الليثيوم آيون في وسط ولاية كنتاكي وإنشاء مدينة صناعة جديدة على مساحة 3600 فدان في غرب ولاية تينيسي وتسمى "بلو أوفال سيتيي" أو blue oval city
وفقا للشبكة الإخبارية المدينة الصناعية وتصريحات جيم فارلي المدير التنفيذي لفورد موتورز، ستضم المدينة الصناعية مصنع لإنتاج بطاريات الليثيوم آيون بالتعاون مع الشريك الكوري SK innovation ومصنه لإنتاج الجيل الجديد من شاحنات فئة الـF ومصنع لإعادة التدوير، كما أنه من المتوقع لهذا الصرح الصناعي العملاق أن يوفر 11 ألف فرصة عمل جديدة في إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية.
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التعليقات على بـ11 مليار دولار.. فورد في شراكة كورية لبناء المدينة الصناعية Blue Oval
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