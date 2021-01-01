شوبير يهاجم اتحاد الكرة بسبب شوقي غريب

هاجم الإعلامي أحمد شوبير اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، بسبب تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لـ منتخب مصر الأولمبي.
وقال شوبير عبر برنامج الإذاعي “ مع شوبير”: اتحاد الكرة فاجأ الجميع أمس، بتولي كابتن شوقي غريب القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي، لا أعرف سر التسرع بشأن إعلان المدير الفني الجديد المنتخب الأولمبي، حيث من المفترض أن يرحل مجلس الاتحاد الحالي خلال الفترة المقبلة، لذلك كان من الأفضل أن يترك هذا الأمر للاتحاد الكرة الجديد".
تابع :" هذا القرار يفتح نافذة للهجوم ليس على اتحاد الكرة الحالي فقط، ولكن أيضا على هاني أبو ريدة، لأن الجميع يعلم علاقة شوقي غريب وهاني وأبو ريدة".
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