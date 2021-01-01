شوبير يهاجم اتحاد الكرة بسبب شوقي غريب



الإعلامي أحمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير

هاجم الإعلامي أحمد شوبير اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، بسبب تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لـ منتخب مصر الأولمبي.



وقال شوبير عبر برنامج الإذاعي “ مع شوبير”: اتحاد الكرة فاجأ الجميع أمس، بتولي كابتن شوقي غريب القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي، لا أعرف سر التسرع بشأن إعلان المدير الفني الجديد المنتخب الأولمبي، حيث من المفترض أن يرحل مجلس الاتحاد الحالي خلال الفترة المقبلة، لذلك كان من الأفضل أن يترك هذا الأمر للاتحاد الكرة الجديد".



تابع :" هذا القرار يفتح نافذة للهجوم ليس على اتحاد الكرة الحالي فقط، ولكن أيضا على هاني أبو ريدة، لأن الجميع يعلم علاقة شوقي غريب وهاني وأبو ريدة".

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تابع:" لم تكن مهمة هذا الاتحاد الإطلاق أنه يعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي، خاصة وأنه لا يعاني من أزمة في الوقت".أشار :" هذا القرار فيه نوع من أنواع الاستعجال والتحدي أيضا، لم أقلل من تعيين كابتن شوقي غريب مدربا للمنتخب الأولمبي، لكنني مندهش من طريقة الاختيار، وسرعة اتخاذ القرار".كان اتحاد الكرة أعلن، أمس الاثنين، عودة شوقي غريب لقيادة منتخب مصر الأولمبي.