

طرق الطباعة على الخشب طرق الطباعة على الخشب

الطباعة على الخشب سواء طباعة الصور او الرسومات او الآيات القرائنية هى عملية يمكن ان تتم بشكل سهل و سلس مع توفير ادواتها مما يساعدنا في الحصول على تابلوه او صورة مطبوعة على الخشب يمكن الاحتفاظ بها و تزيين المكان كقطعة من الديكور في المنزل او المكتب او اي مكان تود .



كيف تتم الطباعة على الخشب ؟

الطريقة الاولى .

1- الادوات و المكونات : – قطعة من الخشب حسب الشكل الذي تود عمله و يناسب حجم الصورة , صورة , ورق صنفرة , غراء ابيض , وعاء مع ماء و قطعة من القماش .

2- طريقة طباعة الصور على الخشب : –

• هات قطعة الخشب و يراعى ان تكون سميكة بعض الشئ و لاجل الحصول على شكل جميل و ملمس ناعم يفضل ان تقوم بعمل صنفرة لقطعة الخشب حتى تصبح ناعمة و ذات شكل و ملمس جيد , من السهل الحصول على ورق او قطع الصنفرة من محالات الطلاء و هي ليست مكلفة و يتم بها عمل صنفرة لسطح الخشب حتى يصبح املس و ناعم و ان لم تود القيام بالصنفرة فلا مشكلة و لكن سيخرج شكل الصورة المطبوعة ليس بجودة السطح الذي يتم صنفرته .

• هات اللوح او قطعة الخشب التي سيتم الطباعة عليها و قم بطلائها بالغراء الابيض و هو من السهل شرائه من محلات الطلاء ايضًا .

• هات الصورة المراد طباعتها و قم بوضعها على السطح الخشب المطلي بالغراء و يراعى هنا ان يتم وضع وجه الصورة جهة الخشب الذي تم طلائه بالغراء .

• راعي تثبيت الصورة على السطح الخشبي و و يمكن استخدام قطعة من الخشب لمساواة الصورة و التخلص من اي جيوب هوائية و يترك حتى يجف الغراء .

• بعد جفاف الغراء هات وعاء به كمية من الماء و معه قطعة من القماش ثم قم بغمر قطعة القماش في الماء و قم بتمريرها على الصورة الملتصقة بالخشب .

• بعد ابتلال الصورة قم و برفق بالتخلص من ورق الصورة عن طريق الفرك باليد برفق فتخرج معك فتافيت الورق البيضاء و استمر هكذا حتى تظهر الصورة تمامًا و تتخلص من كل بقايا الورق ثم نأتي بقطعة جافة من القماش و يتم بها مسح الصورة على الخشب برفق .

• بعد ان تتخلص من بقايا و فتافيت الورق تمامًا قم بدهان الصورة المطبوعة على الخشب بغراء او صمغ شفاف و هو يسهل الحصول عليه من المكتبات حيث توجد انواع عديدة منه و يترك الى ان يجف .



الطريقة الثانية .

و الاختلاف بينها و بين الطريقة السابقة في حجم قطعة الخشب ففي الطريقة السابقة تستخدم قطعة خشب واحدة بحجم الصورة اما في تلك الطريقة فيتم تقسيم قطعة الخشب الى مربعات او قطع من الخشب يتم رصها بجانب بعضها البعض و تثبيتها من اسفل و من الحواف بشريط لاصق على ان تكون الجهة او الوجه الذي سيتم الطباعة عليه بدون شريط لاصق , ثم يتم اتباع طريقة الطباعة السابقة مع القطع الخشبية و بعد الانتهاء يتم ازالة الشريط اللاصق و رص القطع التي تمثل اجزاء الصورة على بعد مسافات بسيطة جدًا من بعضها البعض مما يعطي الصورة شكل انيق و مبتكر و جميل .

تستخدم نفس الطريقة لطباعة الرسومات و الآيات القرآنية على الخشب مما يساعدك في الحصول على قطع جميلة من الديكور من صنع يديك يمكن تعليقها او تثبيتها على الطاولات .

