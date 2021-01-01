

مؤتمر MCW : ملخص للهواتف والاتجاهات في 2018... مؤتمر MCW : ملخص للهواتف والاتجاهات في 2018...

مؤتمر MCW – يعد مؤتمر Mobile World فرصة سنوية لمصنعي الأجهزة الإلكترونية للاجتماع معًا في مكان لا يمثل مؤتمر CES ويعرض أشياء جديدة. ويكشف عن بعض المنتجات المثيرة للاهتمام في مجال الإلكترونيات ، ويكشف بعض الاتجاهات التي يمكن أن نتوقع أن تستمر على مدار العام.



في حالة عدم مواكبتك كل التغطية لهذا العام ،فإليك خلاصة للأشياء الجديدة:



مؤتمر MCW : ملخص للهواتف والاتجاهات في 2018 إكتشف أحدث الهواتف الذكية

Samsung Galaxy S9

أكبر إصدار من مؤتمر MCW لعام 2018 هو Galaxy S9 الجديد من Samsung. لا يختلف الأمر تمامًا عن S8 التي ظهر قبله ، إلا أنه يحتوي على كاميرا محسّنة ذات فتحة أكبر للحصول على تصوير أفضل للضوء المنخفض ، بالإضافة إلى تحسين أداء المساعد الرقمي من منصة Bixby الخاصة به.



هواوي تضع كاميرة منبثقة في MateBook X Pro

للوهلة الأولى ، من الواضح أن كمبيوتر MateBook X Pro من هواوي يستعير عناصر التصميم والاسم من Apple. ولكن ، هناك كاميرا ويب سرية مختبئة تحت المفتاح F6 على لوحة المفاتيح. تنبثق عند الرغبة في استخدامها أوسحبها عند الانتهاء. بالتأكيد أمر ممتع .

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