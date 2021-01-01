واتساب باى هى أحد مصادر الدخل القليلة لتطبيق الدردشة الشهير، لأنه لا يعرض أي إعلانات، ولجعل المزيد من الأشخاص يستخدمون خدمة الدفع هذه، قد تقدم الشركة مكافآت استرداد النقود.
وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، يعمل WhatsApp على ميزة استرداد النقود في إصدار تجريبي من تطبيق Android الخاص به، في نوفمبر الماضي، أطلقت الشركة تطبيق WhatsApp Pay في الهند، بعد تشغيله في وضع الاختبار لمدة عامين ، بسبب عقبات تنظيمية.
ويعتمد حل WhatsApp على معيار واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) ، والذى تستخدمه أيضًا تطبيقات الدفع الأخرى مثل Walmart’s PhonePe و Google Pay من Google وعملاق التكنولوجيا المالية الهندي Paytm.
وأشار موقع TheNextWeb الي تقديم تطبيقات أخرى عروض استرداد النقود لإغراء الأشخاص باستخدام خدماتهم على حساب الآخرين، ولا يحتفظ WhatsApp Pay بحصة كبيرة من سوق مدفوعات UPI الهندى ، وقد يكون عرض استرداد النقود هو طريقة الشركة لجعله أكثر شيوعًا.
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التعليقات على تقرير: واتساب يعمل على ميزة استرداد النقود فى إصدار تجريبى
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