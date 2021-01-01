

مصنع تسلا بشنغهاي يصنع 300 ألف سيارة من يناير إلى سبتمبر رغم نقص الرقائق مصنع تسلا بشنغهاي يصنع 300 ألف سيارة من يناير إلى سبتمبر رغم نقص الرقائق

قال مصدران إن مصنع تسلا في شنغهاي من المتوقع أن ينتج 300 ألف سيارة في الأشهر التسعة الأولى من العام ، متوجها اندفاع التسليم في نهاية الربع من يوليو إلى سبتمبر، على الرغم من النقص العالمي في أشباه الموصلات.



ويقوم المصنع بتصنيع سيارات السيدان الكهربائية موديل 3 وسيارات طراز Y الرياضية متعددة الاستخدامات للأسواق المحلية والدولية، بما في ذلك ألمانيا واليابان.



وتم شحن حوالي 240 ألف سيارة من المصنع في الأشهر الثمانية الأولى، بما في ذلك العديد منها للتصدير، وفقًا لبيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية، ولم تعلن Tesla عن تفاصيل حول إنتاج المصنع.



وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها، حيث لم يُسمح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، ولم ترد تسلا على الفور على طلب للتعليق، وفي أغسطس، قال مسئول في المنطقة التي يقع فيها مصنع تسلا إنه من المتوقع إنتاج 450 ألف سيارة هذا العام، بما في ذلك 66100 سيارة للتصدير.

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وتقوم Tesla بتعيين مديرين لفرق العلاقات القانونية والخارجية في الصين حيث تواجه تدقيقًا عامًا في البلاد بشأن أمن البيانات وشكاوى خدمة العملاء.