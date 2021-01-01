أعلنت شركة فيسبوك تدشين صندوق بقيمة 50 مليون دولار، يسهم في المساعدة في تطوير ما يعرف بـ metaverse بشكل أكثر مسؤولية.
ويطلق على الصندوق رسميًا، صندوق XR للبرامج والأبحاث، وتقول الشركة إنه سيتم استثمارها في "البرامج والأبحاث الخارجية" على مدار عامين، وقد قام فيسبوك سابقًا بتمويل بحث أكاديمي حول التأثير الاجتماعي للأجهزة القابلة للارتداء بالواقع المعزز، وطلب مقترحات أجهزة الواقع الافتراضي، وتطلق مدونة إعلان Facebook على metaverse "منصة الحوسبة التالية" وتقول إن الشركة ستعمل مع صانعي السياسات، والباحثين وشركاء الصناعة أثناء بنائها.
الكلمة الغامضة "ميتافيرس" في بعض الأحيان، تصفها الشركة على أنها "مساحات افتراضية حيث يمكنك إنشاء واستكشاف مع أشخاص آخرين، لا تتعامل معها فعليًا في الواقع الحقيقي، منتشرة على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيسبوك يطرح صندوقًا للأبحاث بـ50 مليون دولار لبناء منصة «ميتافيرس»
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق