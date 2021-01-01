

فيسبوك يطرح صندوقًا للأبحاث بـ50 مليون دولار لبناء منصة «ميتافيرس» فيسبوك يطرح صندوقًا للأبحاث بـ50 مليون دولار لبناء منصة «ميتافيرس»

أعلنت شركة فيسبوك تدشين صندوق بقيمة 50 مليون دولار، يسهم في المساعدة في تطوير ما يعرف بـ metaverse بشكل أكثر مسؤولية.



ويطلق على الصندوق رسميًا، صندوق XR للبرامج والأبحاث، وتقول الشركة إنه سيتم استثمارها في "البرامج والأبحاث الخارجية" على مدار عامين، وقد قام فيسبوك سابقًا بتمويل بحث أكاديمي حول التأثير الاجتماعي للأجهزة القابلة للارتداء بالواقع المعزز، وطلب مقترحات أجهزة الواقع الافتراضي، وتطلق مدونة إعلان Facebook على metaverse "منصة الحوسبة التالية" وتقول إن الشركة ستعمل مع صانعي السياسات، والباحثين وشركاء الصناعة أثناء بنائها.



الكلمة الغامضة "ميتافيرس" في بعض الأحيان، تصفها الشركة على أنها "مساحات افتراضية حيث يمكنك إنشاء واستكشاف مع أشخاص آخرين، لا تتعامل معها فعليًا في الواقع الحقيقي، منتشرة على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات".

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كما يمكن من خلال «ميتافيرس» بأن تشعر بأنك حاضر مع أشخاص آخرين، كما لو كنت في أماكن أخرى، ولديك تجارب مختلفة لا يمكنك بالضرورة القيام بها على تطبيق ثنائي الأبعاد أو صفحة ويب، مثل الرقص على سبيل المثال، أو ممارسة أي نشاط كالرياضة واللياقة البدنية".ويقول فيسبوك إن هدف الصندوق هو التأكد من أنه يبني الجزء الخاص به من ميتافيرس مع التركيز على التوافق مع الخدمات والأخرى، بالإضافة إلى الشمولية والخصوصية والأمان و"الفرص الاقتصادية".وتقول فيسبوك إنها تسهل البحث الخارجي المستقل مع منظمات مثل جامعة هونج كونج وجامعة سنغافورة الوطنية، وعندما طُلب من الشركة التعليق على كيفية بقاء البحث مستقلاً إذا كان Facebook متورطًا فيه، قالت الشركة إنها ستوفر الأموال للباحثين فقط وليس البيانات.