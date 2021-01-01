أحمد مجاهد يكشف بندا خفيا في عقد كيروش مع منتخب مصر.. تفاصيل



أحمد مجاهد أحمد مجاهد

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم أنه يحق لنادي الزمالك قيد اللاعبين المعارين في قائمته.



وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، يحق للزمالك قيد المعارين بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم".



وتابع :" استمرار كيروش في حال التعثر أمام ليبيا في يد المجلس القادم".

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وأشار أحمد مجاهد إلى أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مشروع رائع لمستقبل الكرة المصرية.واختتم مجاهد : هناك بند في عقد كيروش بأنه لا يجوز الإطاحة به قبل كأس العالم حال فوزه ببطولة أفريقيا".