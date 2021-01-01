أحمد مجاهد يكشف بندا خفيا في عقد كيروش مع منتخب مصر.. تفاصيل

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صورة الخبر: أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم أنه يحق لنادي الزمالك قيد اللاعبين المعارين في قائمته.

وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، يحق للزمالك قيد المعارين بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وتابع :" استمرار كيروش في حال التعثر أمام ليبيا في يد المجلس القادم".

وأشار أحمد مجاهد إلى أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مشروع رائع لمستقبل الكرة المصرية.

واختتم مجاهد : هناك بند في عقد كيروش بأنه لا يجوز الإطاحة به قبل كأس العالم حال فوزه ببطولة أفريقيا".

المصدر: elbalad

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