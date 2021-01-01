أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم أنه يحق لنادي الزمالك قيد اللاعبين المعارين في قائمته.
وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، يحق للزمالك قيد المعارين بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم".
وتابع :" استمرار كيروش في حال التعثر أمام ليبيا في يد المجلس القادم".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أحمد مجاهد يكشف بندا خفيا في عقد كيروش مع منتخب مصر.. تفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق