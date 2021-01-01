فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

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طوابير البنزين تغزو لندن

يبدو أن بريطانيا على مشارف أزمة كبرى، وذلك بسبب نقص الوقود الموجود لديها حيث خرج المئات من المواطنين بهتافات للمطالبة بتوفير الوقود اللازم لهم، حيث تكدست السيارات أمام محطات الوقود الموجودة هناك .

حسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، يستعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون لتجنيد مئات الجنود لمعالجة أزمة الوقود في المملكة المتحدة، خاصة مع نفاد الوقود في نصف محطات البنزين على الأقل، بعد أن تهافت البريطانيون بشكل كبير على عمليات شراء بدافع الذعر.

ومن المقرر أن يلتقي جونسون بوزراء ومسؤولين كبار اليوم الاثنين لفحص أحدث البيانات بعد نقص إمدادات الوقود بسبب ندرة سائقي الناقلات، حيث سينظر في استدعاء الجيش لقيادة الشاحنات في جميع أنحاء البلاد، في إطار التخطيط للطوارئ المعروف باسم عملية إسكالين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أزمة الوقود في بريطانيا من خلال الفيديوجراف التالي.

المصدر: صحيفة "فاينانشيال تايمز"

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