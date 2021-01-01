رضا عبد العال يفتح النارعلى اتحاد الكرة بسبب شوقي غريب



شوقي غريب شوقي غريب

شن رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، هجوما حادا على اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، بسبب قرار عودة شوقي غريب من جديد لتولى المهمة الفنية للمنتخب الأولمبي.



وقال عبد العال فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": "ماذ قدم شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي حتي يعود من جديد؟، شوقي غريب لم يقدم أى أداء فى أولمبياد طوكيو على الرغم من امتلاكه أفضل لاعبين فى مصر ولكنه فشل فى تقديم أداء مميز".



وأضاف: "قرار عودة شوقي غريب "تهريج"، وهناك أشياء غريبة تحدث من اتحاد الكرة، ما يحدث غير مبرر على الإطلاق".

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وحسب بيان رسمي، فإن اتحاد الكرة وافق في اجتماعه اليوم الإثنين على توصية نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد، بتعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي في ولاية ثالثة للمدرب الذي تمت إقالته بداية شهر أغسطس الماضي.وسيعاون شوقي غريب في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي كل من معتمد جمال مدربًا عامًا، وائل رياض مدربًا، طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.كان شوقي غريب تولى تدريب المنتخب الأولمبي، وتُوج مع الفريق بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر، ليقود الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020 التي ودعها من دور الثمانية على يد البرازيل.من جانبه، وافق اتحاد الكرة على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في أداء مهمتهم.وقرر الاتحاد المصري تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأولمبي وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003 وأيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.كما قرر الاتحاد اختيار وليد العطار المدير التنفيذي رئيسًا لبعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 عاما إلى الكونغو لخوض مباراة العودة في تصفيات كأس العالم، وتعيين المستشار راغب الرفاعي رئيسًا للجنة تراخيص الأندية