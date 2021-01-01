عقب رفض نجم فياريال .. 10 لاعبين رفضوا تمثيل المنتخب الوطني



المصري هيثم حسن لاعب فياريال المصري هيثم حسن لاعب فياريال

فقد المنتخب المصري الأول لكرة القدم العديد من اللاعبين في مختلف الخطوط الدفاعية والهجومية وحراسة المرمى، وكان من الوارد أن يصنعوا الفارق مع الفراعنة في مختلف البطولات لكنهم رفضوا تمثيل مصر.



وأكد وائل جمعة مدير الكرة بمنتخب مصر فى تصريحات تليفزيونة أن اللاعب المصري هيثم حسن ينتظر عرض المنتخب الفرنسي لتمثيله في المستقبل مشيرا إلى رفضه تمثيل الفراعنة.



هيثم حسن لاعب شاب يلعب بأحد أندية الدرجة الثانية بإسبانيا، وهو من أم تونسية وأب مصري، وولد في فرنسا، وأعجب كيروش بمستواه الفني وطلب ضمه للمنتخب المصري.

قد يعجبك أيضا...

وتعددت أسباب فشل انضمام العديد من النجوم المصرية إلى المنتخب؛ ما بين رفض بعضهم وأزمات مسؤولي المنتخب الوطني مع بعضهم الآخر.ويستعرض صدى البلد، فى السطور التالية أبرز اللاعبين المصريين الذين لعبوا لمنتخبات أخرى غير المنتخب الوطني.حسين ياسر المحمديبدأ يلعب مع منتخب قطر في عام 2002، وشارك مرتين في بطولة كأس آسيا في عامي 2007، و2011، ولعب 69 مباراة؛ سجل خلالها 20 هدفًا.ولعب المحمدي للعديد من الأندية القطرية والأوروبية؛ وبدأ مسيرته في نادي الخور القطري ثم الريان، وانتقل بعد ذلك للعديد من الأندية الأوروبية، أبرزها مانشستر سيتي، الذي لعب داخل صفوفه في عام 2005، قبل أن يلعب للأهلي ثم الزمالك، ليختتم مسيرته الكروية داخل نادي الوكرة القطري.ستيفان شعراويهو لاعب مصري، لعب للعديد من الأندية الإيطالية، أبرزها روما وإيه سي ميلان، واختار تمثيل المنتخب الإيطالي، رغم محاولات مسؤولي المنتخب المصري لضمه.إسماعيل بلانكوهو لاعب أرجنتيني من أصول مصرية، يلعب في مركز المهاجم، لعب للأندية اليابانية والأرجنتينية، وأبرزها أيك أثينا وكولون دي سانتا.حاول المنتخب المصري ضمه، بعد تولي هيكتور كوبر القيادة الفنية، إلا أن عدم وجود أوراق رسمية تثبت أصوله المصرية، بالإضافة لوفاة والده، حالا دون انضمامه للمنتخب.ريان بيرتراندهو لاعب إنجليزي من أصول مصرية، يلعب في مركز المدافع، لعب للعديد من الأندية الإنجليزية، وأبرزهم تشيلسي، وقد حقق معهم بطولة دوري أبطال أوروبا 2011م.رفض بيرتراند تمثيل المنتخب المصري، حيث اختار اللعب لمنتخب إنجلترا، وشارك مع المنتخب الإنجليزي بمختلف فئاته العمرية، في نحو 31 مباراة، لم يُسجل ولم يصنع خلالها أي أهداف.رامز حفظ اللههو أحد اللاعبين الشباب، لعب لصفوف المنتخب المغربي للشباب، بعد أن رفض نادي ميلول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه، انضمامه للمنتخب المصري للشباب.أحمد الفقيهو لاعب مصري، لعب للعديد من الأندية السعودية أبرزها الهلال والفيصلي، واختار الفقي تمثيل المنتخب السعودي.رامي شعبانهو حارس مصري، لعب للعديد من الأندية الأوروبية، أبرزها أرسنال، وشارك مع منتخب السويد، في مونديال 2006، بألمانيا.أحمد عبد المقصودهو لاعب مصري، لعب للعديد من الأندية العربية؛ أبرزها الأهلي المصري والريان والسد القطري، شارك مع المنتخب القطري، بعد حصوله على الجنسية، في 12 مباراة؛ سجل خلالها هدفًا واحدًا.عبد الله ياسينهو لاعب مصري، لعب لباريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل للمقاولون العرب، واختار تمثيل المنتخب الفرنسي، بعد أزماته مع المنتخب المصري، بعد مشاركته في بطولة إفريقيا للشباب.وشارك مع المنتخب الفرنسي، بمختلف فئاته العمرية، في نحو 36 مباراة؛ سجل خلالها 22 هدفًا.يونس فلفلهو لاعب مصري، لعب لصفوف فريق كوبنهاجن الدنماركي، واختار تمثيل منتخب الدنمارك.