شروط يجب معرفتها قبل زراعة الشعر



زراعة الشعر زراعة الشعر

قال الدكتور محمد عماد الدين استشارى عمليات التجميل وتنسيق القوام وزراعة الشعر وزميل كلية الجراحين الملكية بجامعة أدنبرة، عضو الجمعية المصرية لجراحة التجميل، إن الصلع شبح يطارد كثير من الرجال سواء كان جزائيا ام كليا لأنه يقلل من الجمال الخارجي، كما أن بعض السيدات قد يعانين من ندرة الشعر فى مناطق معينه فى الرأس.







وأشار الدكتور محمد عماد الدين، إلى أنه مع التطورات الطبية الحديثة اصبح من السهل التغلب على هذه المشكلة بكل سهولة عن طريق عملية زراعة الشعر، موضحا أن إجراء عملية زراعة الشعر يتطلب شروط وضوابط يجب وضعها فى الحسبان.

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وأضاف أن بين هذه الشروط التأكد من أن خريطة الصلع مكتملة بمعني أن يكون هناك فراغ واضح فى منطقة معينة فى الرأس، لأنه لا يجوز زرع شعر بجوار منطقة يوجد بها شعر وذلك خوفاً من سقوط شعر الرأس مستقبلاً مما يؤدي إلى تشوه المنظر العامونوه الدكتور محمد عماد الدين، إلى أن خريطة الصلع تختلف من شخص لاخر على حسب رسمة الصلع التى تحددها الجينات الوراثية على حسب وراثة الصلع اذا كان من الأم فإنه من المتوقع ان يكون احد الابناء فقط هو من يعانى الصلع أما إذا كان من الاب والأم معاً فإنه من المحتمل أن يعاني 50% من الاطفال من الصلع .وأوضح الدكتور محمد عماد الدين، أن بعض الاشخاص يعانون من تساقط الشعر بمنطقة زاوية الجانبين الموجودة فى مقدمة الرأس فقط وبعظهم يعاني من صلع فى نص الرأس من الامام في منطقة القبة بالرأس او الجانبين.وتابع استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام وزراعة الشعر، أن عملية زراعة الشعر اصبحت اسهل مع التطور والتكنولوجيا، واصبحت الألات أدق فأصبحت المسافات ضيقة للغاية بين الشعرة والأخري على عكس ما كان فى الماضى وتتم عن طريق اخذ بوصيلة من الشعرر مع مرعاة بقاء الجدر سليماً ويتم نقل البوصيلة الى مكان الصلع ونتيجة سريان الدورة الدموية يبدو الشعر طبيعي جداً يمكن غسله وتصفيفه وقصه مرة أخرى.وأكد الدكتور محمد عماد الدين، أن عمليات زراعة الشعر هي إجراء طبي يقوم فيه الطبيب بنقل جذور الشعر من المنطقة الكثيفة بالشعر مثل مؤخرة الرأس إلى المناطق أخرى أصيبت بالصلع، وتتم عملية زراعة الشعر على عدة مراحل، هي: إعداد المريض للعملية، ثم مرحلة التخدير، واستخراج البصيلات، وبعدها مرحلة فصل البصيلات أو الشرائح، وبعدها مرحلة زراعة البصيلات.