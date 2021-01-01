بدون ملينات ..5 حيل مجربة لعلاج الإمساك بدون ملينات



علاج الإمساك علاج الإمساك

أطعمة عديدة يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومى لمحاربة الإمساك دون اللجوء إلى الملينات إليك ابرز تلك الأطعمة وفقا لموقع stylesatlife



1. البطاطا الحلوة:



تعد البطاطا الحلوة من الأطعمة الغنية بالألياف لمحاربة الإمساك .تعد الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة هي السليلوز واللجنين التي تساعد في انتظام حركات الأمعاء

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وفقًا لدراسة أجريت على الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي ، فقد أدى استهلاك البطاطا الحلوة إلى تحسين الأعراض المرتبطة بالإمساك.2. الخرشوف:يزيد الخرشوف من عدد البكتيريا المفيدة في القناة الهضمية ، لأنه مليء بالبريبايوتكس مثل الإنولين.الإينولين هو مادة حيوية ، وهي كربوهيدرات غير قابلة للهضم تحميك من نمو البكتيريا الضارة عن طريق تغذية البكتيريا المفيدة في أمعائك .3. بذور الشيا:توفر بذور الشيا لجسمك أفضل الألياف للإمساك عن طريق امتصاص الماء لاحتوائها أيضًا على دهون صحية بالإضافة إلى ذلك ، فإن الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في هذه البذور ، عندما تتلامس مع الماء ، تشكل هلامًا يعزز انتظام حركات الأمعاء ع.من المثالي تناول 1.5 ملعقة كبيرة من بذور الشيا يوميًا لسهولة الهضم. للاستهلاك الممتاز .4. الفاصوليا:كوب واحد من الفاصوليا يحتوي على 10 جرامات من الألياف وهو ما يعادل أي مصدر آخر للألياف. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المزيج الممتاز من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في الفاصوليا يساعد الطعام على انتظام حركة الأمعاء .5. بذور الكتان:الخصائص الملينة الطبيعية لبذور الكتان تجعلها واحدة من الأطعمة الطبيعية التي تساعد في علاج الإمساكتحتوي بذور الكتان على ألياف غذائية قابلة للذوبان بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية الأخرى.يمكنك تلبية 10 في المائة من احتياجاتك اليومية من الألياف عن طريق تناول ملعقة كبيرة من بذور الكتان الكاملة لأنها تحتوي على 2.5 جرام من الألياف.