جامعة عين شمس: مكافآت مالية لمشاركة الطلاب بالأنشطة وتلبية احتياجاتهم

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قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن الكلية تقوم بعدة نشاطات رياضية وثقافية وفنية لنشر الوعى الرياضي بين الطلاب.







وأضاف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أنه لن يمكن للطلاب المشاركة في أي نشاط إلا بعد تلقيه لقاح كورونا حسب تعليمات الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، مشيرا إلي أنه أقيم المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات جامعة عين شمس، بمشاركة ١١ كلية من كليات الجامعة في كلية زراعة جامعة عين شمس.

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وأشار الدكتور أحمد جلال إلى أنه الجامعة تدمج كافة طلابها بالنشاطات الرياضية والفنية والثقافية وصرف مكافآت لهم.وأكد الدكتور أحمد أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات لتلبية احتياجات الطلاب، والوصول بالمخيم الدائم بكلية الزراعة ليواكب المستويات العالمية.وفي هذا الإطار قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إنه تمكن فريق الايكيدو بكلية البنات جامعة عين شمس من الفوز بكأس المركز الثاني فى بطوله الجمهورية للايكيدو و حصد ٤٩ ميدالية ذهبيه على مستوى البطولة ، التى نظمها الاتحاد المصرى للجودو والايكيدو والسومو بنادى الصيد يوم الجمعة ٣ سبتمبر ، بمشاركة العديد من الأندية المصرية.وأكدت الدكتور أميرة أن الفريق حرص على التدريب طوال العام وتم تكثيف التدريب في الشهر السابق للمسابقة مما اهله لتحقيق مراكز متقدمة وحصد العديد من الجوائز وتعد جامعة عين شمس هى الجامعة الوحيدة الممثلة في المسابقة.كما أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة وضعت خطة لتطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيرس كورونا مجانا ، ستبدأ بتطعيم ١٠٠ ألف طالب من بينهم المشاركين في كافة الأنشطة الطلابية ولن يسمح بممارسة النشاط لمن لم يتلق اللقاح.كذلك سيتم تطعيم الطلاب المستجدين والطلاب المقيمين بالمدن الجامعية وطلاب التكافل الاجتماعى ، وصولاً إلي تطعيم ال ٢٠٠ ألف طالب المنتسبين للجامعة ، جاء ذلك خلال لقائه بالطلاب المشاركين في المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات جامعة عين شمس ، بمشاركة ١١ كلية من كليات الجامعة وهي ( الطب، الزراعة ، الهندسة، التجارة، التربية ، التمريض، العلوم ، التربية النوعية، الآداب، الحقوق، الحاسبات و المعلومات)، والذى تم إقامته علي أرض كلية الزراعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، و إشراف عام الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم و الطلاب و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب ، وإشراف محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و الأستاذة أسماء خاطر مدير إدارة الجوالة .وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود أن جميع اللقاحات أمنة وثبت فعاليتها ضد فيروس كورونا ومتحوراته كمتحور دالتا ، مضيفاً أن الجامعة لن تكتفى بذلك ولكن سيتم إجراء مسحات للطلاب المشاركين في الأنشطة قبل أى فاعلية وهو نفس الإجراء المتبع مع الطلاب قبل تسكينهم بالمدينة الجامعية.وأعلن الدكتور عبد الفتاح سعود عن صرف مكافأة مالية قدرها ٥٠٠ جنيه لكافة الطلاب المشاركين في معسكر الجوالة وسيتم تعميم الأمر علي كافة المعسكرات القادمة لحث الطلاب علي المشاركة في الأنشطة الطلابية.