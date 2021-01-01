مدير مستشفيات عين شمس يكشف خطة تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

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قال الدكتور علي الأنور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أن هناك مجهودات كبيرة تقدمها المستشفيات الجامعية بعين شمس من الأطقم الطبية والعاملين بها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد لتقديم الرعاية لهم منذ بدء تفشي الفيروس اللعين؛ أهمها تحويل مستشفي العبور إلى مستشفى عزل بالإضافة إلى تخصيص مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي لطب المسنين كمستشفي عزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة خاصة أن جامعة عين شمس أنشأت أول مستشفى ميداني بأحدث التجهيزات وفي بعض الأحيان كان يوجد 200 سرير خاص بمصابي كورونا.







وأضاف الدكتور علي الأنور خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن مستشفيات جامعة عين شمس تعمل 24 ساعة دون انقطاع مع أخذ كافة الاستعدادات لمواجهة فيروس كورنا طوال الوقت.

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وأشار المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أصدر قرارًا بتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ خطة مُحكمة لتوفير لقاحات كورونا لجميع طلاب الجامعة قبل بداية العام الدراسي الجديد وتقرر تشكيل لجنة عليا تحت إشراف فريق طبي وقائي برئاسة الدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات ورئيس وحدة مكافحة العدوى بالجامعة لتنفيذ عملية انتشار موسعة بمعرفة فرق طبية متخصصة مزود بجميع الإمكانيات اللازمة لحفظ اللقاحات من سيارات مجهزة بثلاجات لحفظ عبوات اللقاحات وانتشارها في كليات الجامعة لتطعيم كافة منتسبيها في أماكن عملهم لضمان عدم تعطل عجلة العمل إلى جانب توفير الوقت والجهد على منتسبي الجامعة وعدم تكدسهم في مكان واحد.وأوضح الدكتور علي الأنور أن المستشفيات الجامعة بعين شمس تخدم أكثر من ٣ ملايين مريض سنويا بكافة التخصصات ونعمل علي تقديم خدمة طبية عالية للمواطن المصري، وهذا الرقم سوف يزداد بعد الانتهاء من المدينة الطبية.