مدير مستشفيات عين شمس يكشف خطة تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › مدير مستشفيات عين شمس يكشف خطة تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

صورة الخبر: مستشفيات عين شمس
مستشفيات عين شمس

قال الدكتور علي الأنور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أن هناك مجهودات كبيرة تقدمها المستشفيات الجامعية بعين شمس من الأطقم الطبية والعاملين بها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد لتقديم الرعاية لهم منذ بدء تفشي الفيروس اللعين؛ أهمها تحويل مستشفي العبور إلى مستشفى عزل بالإضافة إلى تخصيص مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي لطب المسنين كمستشفي عزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة خاصة أن جامعة عين شمس أنشأت أول مستشفى ميداني بأحدث التجهيزات وفي بعض الأحيان كان يوجد 200 سرير خاص بمصابي كورونا.



وأضاف الدكتور علي الأنور خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن مستشفيات جامعة عين شمس تعمل 24 ساعة دون انقطاع مع أخذ كافة الاستعدادات لمواجهة فيروس كورنا طوال الوقت.



وأشار المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أصدر قرارًا بتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ خطة مُحكمة لتوفير لقاحات كورونا لجميع طلاب الجامعة قبل بداية العام الدراسي الجديد وتقرر تشكيل لجنة عليا تحت إشراف فريق طبي وقائي برئاسة الدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات ورئيس وحدة مكافحة العدوى بالجامعة لتنفيذ عملية انتشار موسعة بمعرفة فرق طبية متخصصة مزود بجميع الإمكانيات اللازمة لحفظ اللقاحات من سيارات مجهزة بثلاجات لحفظ عبوات اللقاحات وانتشارها في كليات الجامعة لتطعيم كافة منتسبيها في أماكن عملهم لضمان عدم تعطل عجلة العمل إلى جانب توفير الوقت والجهد على منتسبي الجامعة وعدم تكدسهم في مكان واحد.



وأوضح الدكتور علي الأنور أن المستشفيات الجامعة بعين شمس تخدم أكثر من ٣ ملايين مريض سنويا بكافة التخصصات ونعمل علي تقديم خدمة طبية عالية للمواطن المصري، وهذا الرقم سوف يزداد بعد الانتهاء من المدينة الطبية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مدير مستشفيات عين شمس يكشف خطة تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80537

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager