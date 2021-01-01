تنسيق الجامعات 2021.. آخر موعد لتعديل رغبات الدبلومات الفنية



آخر موعد لتعديل رغبات الدبلومات الفنية آخر موعد لتعديل رغبات الدبلومات الفنية

تنسيق الجامعات 2021 … يواصل طلاب الدبلومات الفنية لليوم الثالث من تسجيل رغباتهم على موقع الإلكتروني تنسيق الدبلومات الفنية، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات القدرات التى تؤهلهم إلى الالتحاق بالكليات.







موعد انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مد فترة تنسيق الشهادات الفنية حتى مساء الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.

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وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.تنسيق الدبلومات الفنيةآخر موعد تعديل رغبات طلاب الدبلومات الفنيةأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، على إمكانية طلاب الشهادات الفنية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.رابط التنسيق الخاص بـ طلاب الدبلومات الفنيةحددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رابطا موحدا، لطلاب الشهادات الفنية يمكن من خلاله تسجيل الرغبات الخاصة بهم وهو https://tansik.egypt.gov.eg/application/