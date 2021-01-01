حقيقة تحويل قسم الإعلام بآداب عين شمس إلي كلية

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صورة الخبر: قسم الإعلام بآداب عين شمس
قسم الإعلام بآداب عين شمس

نشر بعض الطلاب، صورة علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تشير إلي تحول قسم الإعلام بكلية آداب عين شمس إلي كلية، لذلك سارع موقع “صدي البلد” للتواصل مع عميد كلية الآداب لمعرفة مدي صحة الخبر.

وأكد الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، خلال تصريحاته لـ صدي البلد، إنه لم يصدر قرار حتي الآن بتحويل قسم الإعلام إلي كلية مستقلة، منوها إلي إنه رفع المشروع إلى المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ الإجراءات القانونية لإقراره.

وتابع الدكتور مصطفي مرتضي عميد الكلية، إنه سوف يتم تخصيص مبني للكلية في حالة الموافقة من قبل المجلس الأعلي للجامعات.

وكانت أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس شروط التسجيل ببرامجها الدراسية وكذلك البرامج المتميزة للعام الدراسي 2021 / 2022 وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.



شروط القبول بقسم علوم الاتصال والاعلام، كما يلى:
يقبل الطالب الحاصل على 530 درجة في مجموع اللغات الثلاث و المجموع الكلي بالثانوية العامة واجتياز امتحان القبول
لا يقبل طلاب الانتساب ولايقبل الطلاب المفصولين ولا المحولين من الخارج ولا المحولين من أقسام الكلية ولا من أقسام مناظرة

لا يقبل طلاب المؤهلات العليا.

المصدر: elbalad

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