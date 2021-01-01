كيف تستقبل جامعة القاهرة طلابها ذوي الهمم؟

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فى ظل استعدادات جامعة القاهرة لاستقبال الطلاب الجدد للالتحاق بالكليات للعام الدراسى الجديد 2021 -2022، فإنها لم تتجاهل الكليات الطلاب ذوى الهمم وتقديم لهم كافة سبل الراحة خلال فترة الدراسة.







ومن جانبه، أعلن الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، تقديم الخدمات المختلفة لـ طلاب ذوي الهمم التى تقدمها الكلية.

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وقال الدكتور شريف شاهين، خلال تصريح لـ “صدى البلد”، إنه تم اعتماد وحدة لـ تنمية قدرات طلاب ذوي الهمم، تتولى مهام الإشراف والتواصل المباشر ومتابعة تقدم التحصيل العلمي، إضافة إلى رعاية الأنشطة الطلابية الأخرى، مثل “الرياضة، والفنون، والاجتماعيات” وغيرها.وفى السياق نفسه، كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة ، عن الخدمات التي تقدمها للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالكلية.وقال الدكتور محمود السعيد، إن الكلية أنشأت وحدة الاستشارات لمساعدة الطلاب ذوى الهمم و تقديم الدعم الطلابي ومعاونتهم خلال فترة الدراسة وتذليل كل العقبات التي يواجهونها.على الجانب الآخر قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن إدارة جامعة القاهرة متمسكة بحق الطلاب ذوي القدرات الخاصة في الدراسة بكليات الجامعة طالما أن إعاقتهم لا تتعارض مع طبيعة الدراسة، مؤكدًا أن المقياس هو الكفاءة، وأن توزيع التنسيق ودرجات الثانوية العامة هي المعيار الذي يحكم بين الطلبة للالتحاق بالجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة قبلت خلال السنوات الماضية عددا كبيرا من المكفوفين وذوي الإعاقات المختلفة.وأشار الدكتور الخشت، أن قبول الطلاب المكفوفين أو غيرهم من ذوي القدرات الخاصة كان في الكليات النظرية فقط مثل الآداب والحقوق، لكن منذ سنوات وبالتنسيق مع السيد وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات تم طرح وجهة نظر تعيد إلى هذه الفئة حقها لأن الإعاقة لاتمنع أحدا من الالتحاق بالكلية طالما أن الإعاقة لا تتعارض مع طبيعة هذه الدراسة.وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن سياسة جامعة القاهرة الثابتة خلال الأربع سنوات الماضية هي قبول المكفوفين في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تدعم طلابها وتقف بجانبهم، وتمنع وضعهم في أي موقف محرج، مضيفًا أن الجامعة لديها وسائل دعم متعددة ومختلفة للطلاب غير القادرين وتوفير حياة كريمة لهم، ومن هذه القرارات إعفاء الطالب من كافة المصروفات الدراسية سواء البرامج العادية أو البرامج المتميزة والخاصة في حالة وفاة والد الطالب أثناء دراسته، وذلك بالإضافة إلى الحالات التي تتعثر حالتهم المادية.ولفت الدكتور الخشت خلال مداخلته، أن الجامعة منعت شهادة الفقر كشرط من شروط الالتحاق بالمدن الجامعية لغير القادرين، كما أتاحت الجامعة أمام جميع الطلاب العلاج في جميع مستشفيات قصر العيني بمجرد إظهار الكارنية الجامعي، وذلك بعد أن كان علاج الطلاب مقتصرا فقط في مستشفى الطلبة بميدان الجيزة.