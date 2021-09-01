

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الاثنين الموافق 27/09/2021 هزة أرضية بمنطقة كريت (تبعد عن مدينة مرسي مطروح 460 كم)



واعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان صحفي له ان بيانات هذه الهزة الارضية كالتالي: -



تاريخ الحدوث : الاثنين الموافق 27 /09/2021

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وقت الحدوث والقوة : 20 17 08 صباحا بالتوقيت المحلىقوة الزلزال : 5.3 درجة على مقياس ريخترخط العرض : 25.19 شمالاخط الطول : 35.12 شرقاالعمق : 10.3 كمهذا ولم يرد للمعهد حدوث خسائر داخل جمهورية مصر العربية، بينما وردت تقارير بحدوث خسائر في منطقة الزلزال في كريت.