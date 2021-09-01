سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الاثنين الموافق 27/09/2021 هزة أرضية بمنطقة كريت (تبعد عن مدينة مرسي مطروح 460 كم)
واعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان صحفي له ان بيانات هذه الهزة الارضية كالتالي: -
تاريخ الحدوث : الاثنين الموافق 27 /09/2021
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التعليقات على زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح
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