قبل الشتاء رجيم وأعشاب سحرية لفقدان الوزن بسرعة



فقدان الوزن فقدان الوزن

قبل الشتاء يمكنك التخلص من الوزن الزائد بسرعة وبدون رجيمات قاسية إليك خطة رجيم لمدة أسبوعين لإنقاص الوزن وأعشاب سحرية يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائى لحرق أسرع للدهون ونسف الكرش إليك خطة الرجيم وأفضل الاعشاب يقدمها موقع برايت سايد.



الأسبوع الأول



الإفطار اليومي..

قد يعجبك أيضا...

بيضة مسلوقة + شريحة جبن قريش + 2 ثمرة من الخياربعد ساعتينبيضة مسلوقة أو 3 ملاعق فول + ثمرتين من الخياربعد ساعتين وجبة الغداء..طبق خضار سوتيه + ربع فرخة مشويةبعد ساعتين ثمرة فاكهةبعد ساعتين ..كوب زبادى +ملعقة من الكمونيفضل بين الوجبات تناول ماء مضاف إليه عصير ليمون + مشروبات حارقة مثل قرفة كمون وجنزبيلالأسبوع الثانيالإفطار ..-4 ملاعق فول + 1 توست سنأوكوب من بذور الشوفانالغداء ..نصف فرخة مشوية أو مسلوقةسلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن أو زيت بأى كمية أو مسبق 3 ملاعقالعشاء :جبنة ملح خفيف وسلطةأو2 زبادى لايت .أوطبق من الفاصوليا الخضراء مع السمك المشوي أو طبق من البروكلي مع الفطر الطازج سمك السلمون المشوي.أعشاب سريعة الهضمعلى الجانب الأخر فهل تريدين تخفيف الوزن بسرعة وحرق الدهون يمكنك التخلص منها بسهولة بمجموعة أعشاب سريعة الهضم إليك أبرزها1. الفلفل الحار .. يحتوي على مركب يسمى كابين والذى يساعد على تعزيز الأيض وحرق الدهون2. الزنجبيل .. قد يساعد في خفض الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون مع تقليل امتصاص الدهون والشهية3. أوريجانو .. يساعد في تقليل الوزن وزيادة الدهون4. الجينسنج .. هو نبات ذو خصائص معززة للصحة وتسريع حرق الدهون وغالبًا ما يعتبر عنصرًا رئيسيًا في الطب الصيني التقليدي