

طريقة عمل التومية من مطبخ الشيف أسامة السيد طريقة عمل التومية من مطبخ الشيف أسامة السيد

قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طريقة تحضير التومية .



طريقه عمل التومية



المكونات

قد يعجبك أيضا...

أكواب من زيت الذرة مازولا.كوب من عصير الليمون.رأس من الثوم المفروم فرماً ناعماً.بياض بيضتين.ملعقة صغيرة من الملح.طريقة التحضير:يخلط كل من زيت الذرة وعصير الليمون وبياض البيض معاً في الخلاط الكهربائي.يضاف إلى ما سبق كل من الثوم والملح، ويتم المزج إلى حين الحصول على الصلصة ذات القوام الناعم.توضع الصلصة في وعاء يتم وضعه في الثلاجة، وتترك لمدة 4 ساعات تقريباً.