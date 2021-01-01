السيسي يفتتح أضخم محطة معالجة مياه في العالم

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السيسي

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تعد الاضخم من نوعها على مستوى العالم.

وتبلغ تكلفة المشروع 20 مليار جنيه، في حين تصل طاقته الإنتاجية إلى 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة.

وسيتم نقل هذه الكمية من المياه إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء، ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

المصدر: skynewsarabia

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