

لحماية صورك ومعلوماتك من المتطفلين.. إليك كيفية قفل ملفك الشخصى على فيس بوك لحماية صورك ومعلوماتك من المتطفلين.. إليك كيفية قفل ملفك الشخصى على فيس بوك

بصفته أكبر شبكة اجتماعية في العالم، فإن فيس بوك Facebook ليس مكانا جيدا للاحتفاظ بالمزيد من الصور والمعلومات الشخصية مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني، ففي هذه الحالة ستكون معلوماتك كلها مكشوفة على شبكة الإنترنت.



وبحسب ما ذكره موقع "news18"، يعد الهدف الرئيسي من موقع “فيس بوك” هو جعل الناس يظلون على اتصال بطريقة مجانية، ولكن يفقد النظام الأساسي للمنصة إلى بعض ميزات الأمان فقد ترك بعض ثغرات الخصوصية.



أدة بـ فيس بوك تتيح لك حماية ملفك الشخصي على المنصة

ويوفر فيس بوك Facebook أداة تسمح لمستخدميه بحماية ملفاتهم الشخصية من الآخرين، والتي تساعدهم على قفل ملف التعريف الخاص بهم من أجل منع الغرباء من رؤية معلومات المتاحة على حساباتهم، بما في ذلك صفحة "حول" والصور والقصص والمنشورات الجديدة على المخطط الزمني.

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ولا تتيح أداة الحماية للمستخدمين الآخرين مشاهدة جميع التحديثات "العامة" في ملف تعريف مقفل إلا من قبل الأصدقاء مع مالك الحساب، ونظرًا لأن قفل ملف تعريف هو شيء يستخدمه معظم المستخدمين، نقدم إليك فيما يلي دليلا كاملا حول كيفية قفل ملفك الشخصي على فيس بوك والتخلص من المتطفلين.كيفية حماية ملفك الشخصي على فيس بوك بهواتف أندرويدالخطوة الأولى: افتح تطبيق فيس بوك Facebook وانقر على أيقونة القائمة الثلاثية بجوار "إضافة إلى القصة".الخطوة الثانية: انقر على خيار قفل الملف الشخصي، وسيعرض لك النظام الأساسي إرشادات حول كيفية قفل ملفك التعريفي.الخطوة الثالثة: ستظهر نافذة منبثقة تقول "لقد أغلقت ملفك الشخصي"، وحتى الآن، لا توجد طريقة لقفل الملفات الشخصية على إصدار فيس بوك الخاص بنظام التشغيل iOS، ولكن يمكن لمستخدمي هواتف آيفون القيام بذلك باستخدام إصدار الويب.كيفية قفل الملف الشخصي على “فيس بوك” باستخدام إصدار سطح المكتب:الخطوة الأولى: اذهب إلى الصفحة الرئيسية لموقع فيس بوك https://www.facebook.com وانقر على زر ملفك الشخصي.الخطوة الثانية: في عنوان رابط URL، استبدل حروف "www" بـ "m" (يجب قراءة عنوان URL m.facebook.com/profilename)، وهذا يفتح موقع الجوال على متصفح سطح المكتب.الخطوة الثالثة: بجانب زر تحرير ملف التعريف الخاص بك، انقر فوق رمز القائمة الثلاثية.الخطوة الرابعة: انقر على خيار قفل الملف الشخصي Lock Profile وانقر فوق OK، ثم اضغط على خيار قفل ملف التعريف الخاص بك.