تعد ساعة هواوي الذكية WATCH 3 Pro من أفضل الساعات الذكية على الإطلاق، حيث تنافس على أفضل ساعة لهواتف الأندرويد في الوقت الحالي نظرا لميزاتها الرائعة والغير موجودة في أى ساعة أخر مع سعر مناسب.
وتتميز ساعة WATCH 3 Pro من هواوي بتتبع ضربات القلب وقياس مستوى الأكسجين في الدم SpO2 مما يساعد المستخدمين المصابين بفيروس كورونا من مراقبة نسبة الأوكسجين بشكل دوري، مستشعر لقياس درجة حرارة الجلد.
وبحسب شركة هواوي فإن ساعة WATCH 3 Pro تتوفر في دولة الإمارات المتحدة بسعر يبدأ من 1999 درهم إماراتي أى ما يعادل حوالي 8 آلاف و 500 جنيه مصرى.
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التعليقات على سعر ومواصفات ساعة هواوى WATCH 3 Pro في الإمارات
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