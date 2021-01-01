سعر ومواصفات ساعة هواوى WATCH 3 Pro في الإمارات

آخر الأخبارعلم وتقنية › سعر ومواصفات ساعة هواوى WATCH 3 Pro في الإمارات

صورة الخبر: سعر ومواصفات ساعة هواوى WATCH 3 Pro في الإمارات
سعر ومواصفات ساعة هواوى WATCH 3 Pro في الإمارات

تعد ساعة هواوي الذكية WATCH 3 Pro من أفضل الساعات الذكية على الإطلاق، حيث تنافس على أفضل ساعة لهواتف الأندرويد في الوقت الحالي نظرا لميزاتها الرائعة والغير موجودة في أى ساعة أخر مع سعر مناسب.

وتتميز ساعة WATCH 3 Pro من هواوي بتتبع ضربات القلب وقياس مستوى الأكسجين في الدم SpO2 مما يساعد المستخدمين المصابين بفيروس كورونا من مراقبة نسبة الأوكسجين بشكل دوري، مستشعر لقياس درجة حرارة الجلد.

وبحسب شركة هواوي فإن ساعة WATCH 3 Pro تتوفر في دولة الإمارات المتحدة بسعر يبدأ من 1999 درهم إماراتي أى ما يعادل حوالي 8 آلاف و 500 جنيه مصرى.

وتضم ساعة WATCH 3 Pro تقنية رائعة وهي تقنية eSIM والتي تمنح الساعة اتصال بيانات 4G، مما يضيف دعما لإجراء المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو مباشرة، مع وضع Ultra-Long Lasting لخفض استهلاك الطاقة.

كما تأتي ساعة هوواي WATCH 3 Pro الذكية بميزة مقاومة المياه والعوامل الجوية للمساعدة في أثناء ممارسة الغطس والسباحة، كما أنها تحتوى على عدد هائل من التمارين الرياضية.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر ومواصفات ساعة هواوى WATCH 3 Pro في الإمارات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51078

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager