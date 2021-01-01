

رسميًا.. جوجل تحذف أشهر تطبيقاتها على بعض هواتف ”أندرويد” رسميًا.. جوجل تحذف أشهر تطبيقاتها على بعض هواتف ”أندرويد”

أعلنت جوجل حذف عددا من تطبيقاتها الأكثر شيوعا، بدءا من الغد، ومن هذه التطبيقات “Gmail” و"تقويم" و"خرائط جوجل" و"يوتيوب"، وستتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام "أندرويد"، وأشارت جوجل إلى أن هذه الخطوة جزء من جهودها للحفاظ على سلامة مستخدميها".



وكشف التقرير أن أي شخص لديه هاتف ذكي يعمل بنظام Android 2.3 سيتأثر بالتغيير، ويبدو أن "واتس آب" لن يتأثر بالتغيير لأنه تخلى عن الإصدار القديم من "أندرويد" العام الماضي.



واعتبارا من الغد، سيتلقى المستخدمون الذين يحاولون تسجيل الدخول إلى جهاز "أندرويد" الخاص بهم، اسم مستخدم وكلمة مرور خطأ - على الرغم من أن التفاصيل التي أدخلوها ستكون صحيحة. وستؤدي محاولة إضافة حساب تقويم جوجل أو حساب Gmail إلى قائمة الإعدادات بالجهاز أيضا إلى ظهور الخطأ نفسه، وسيتوقف أيضا عدد من التطبيقات الشائعة الأخرى التي أنشأتها الشركة، وتعتمد على حساب جوجل، بما في ذلك "يوتيوب" و"متجر جوجل" وخرائط جوجل وGmail وتقويم جوجل والمزيد، عن العمل.

قد يعجبك أيضا...

ولمواصلة استخدام هذه التطبيقات، ستحتاج إلى تحديث هاتفك الذكي إلى Android 3.0. ومع ذلك، نظرا لعدم قدرة جميع الأجهزة التي تعمل بنظام Android 2.3 على الانتقال إلى الإصدار التالي من نظام التشغيل، فلن يتمكن بعض المستخدمين من استخدام هذه التطبيقات مرة أخرى، وإذا لم تتمكن من شراء جهاز جديد، فإن جوجل تقدم حلا بديلا، باستخدام متصفح الويب على "أندرويد"، حيث سيكون من الممكن الوصول إلى بعض خدمات غوغل هذه. ومع ذلك، ستُحظر التطبيقات بشكل دائم على هاتفك.وإذا لم تكن متأكدا من إصدار "أندرويد" الذي تقوم بتشغيله على جهازك، فيمكنك التحقق بسهولة من خلال التوجه إلى النظام> خيارات متقدمة> تحديث النظام.أشهر الهواتفوتشمل بعض الهواتف الذكية الأكثر شهرة التي ما تزال عالقة مع Android 2.3، مايلي: Sony Xperia Advance وLenovo K800 وSony Xperia Go وVodafone Smart II وSamsung Galaxy S2 وSony Xperia P وLG Spectrum وSony Xperia S وLG Prada 3.0 وHTC Velocity وHTC Evo 4G وMotorola Fire وMotorola XT532.وباعتباره الإصدار الرئيسي السابع لنظام "أندرويد"، يعد Gingerbread أحد أكثر الإصدارات شهرة في تاريخ النظام الأساسي. وكان أول ما وصل بخطة تحديث سنوية - جدول إصدار تلتزم به غوغل منذ ذلك الحين. ومن المقرر إطلاق أحدث إصدار من نظام التشغيل، Android 12، في أكتوبر 2021 على هواتف Pixel الذكية التابعة لشركة غوغل.