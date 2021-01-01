

مواصفات وأسعار الهاتفين Realme Narzo 50A وNarzo 50i مواصفات وأسعار الهاتفين Realme Narzo 50A وNarzo 50i

أعلنت اليوم شركة ريلمي عن الهاتفين Realme Narzo 50A وNarzo 50i مع مواصفات جيدة للغاية وسعر منخفض حيث يأتي الهاتف Narzo 50A مع معالج جيد من ميديا تيك وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل وبطارية ضخمة بسعة 6000 ملي أمبير أما الهاتف Narzo 50i فيضم مواصفات اقتصادية ويصل بسعر يبدأ من 100 دولار ولكيلا نطيل عليكم دعونا نتعرف الآن على المواصفات والأسعار الرسمية للهاتفين.



مواصفات الهاتف Narzo 50A

هذا الهاتف المتوسط يصل مع شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وتحتوي على ثقب في الأعلى بشكل النوتش من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، كما أن الهاتف Realme Narzo 50A يتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio G85 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر وبمعالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Realme UI 2.0 ويتوفر بذاكرة داخلية سعتها 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجا رام أو 128 جيجا بايت و4 جيجا رام.

الهاتف Realme Narzo 50A يضم 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 بجانب كاميراتين واحدة ماكرو والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى أن الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

يحتوي هذا الهاتف الجديد من ريلمي على بطارية بسعة 6000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط وتدعم أيضا الشحن العكسي، ويتميز بمنفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية بحيث يمكنك تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت بالإضافة إلى أنه يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت.



سعر الهاتف Realme Narzo 50A

يبدأ سعر الهاتف Realme Narzo 50A من 156 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.

ويصل إلى 170 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.

قد يعجبك أيضا...

مواصفات هاتف Narzo 50iهذا الهاتف الاقتصادي يتوفر مع شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وتتواجد في ثقب بشكل النوتش كما أن الهاتف Realme Narzo 50i يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بجانب فلاش LED وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.وحدة المعالجة المركزية CPU للهاتف Narzo 50i تأتي من فئة Unisoc SC9863A وبسرعة 1.6 جيجا هرتز ووحدة معالجة الرسوميات GPU تأتي من فئة IMG8322 بالإضافة إلى أن الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Realme Go UI ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 64 جيجا بايت و4 جيجا رام.بطارية الهاتف Realme Narzo 50i تأتي بسعة 5000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكنها تدعم الشحن العكسي (يتم شحن البطارية من خلال منفذ microUSB 2.0)، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في منفذ مخصص لاحتواء بطاقة microSD بجانب شريحتي الاتصال ودعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت.سعر الهاتف Realme Narzo 50iيباع هذا الهاتف بسعر يبدأ من 100 دولار أمريكي للإصدار الذي يضم 32 جيجا بايت مع 2 جيجا رام.وبسعر يصل إلى 122 دولارا للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.