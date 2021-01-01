مواصفات وأسعار الهاتفين Realme Narzo 50A وNarzo 50i

أعلنت اليوم شركة ريلمي عن الهاتفين Realme Narzo 50A وNarzo 50i مع مواصفات جيدة للغاية وسعر منخفض حيث يأتي الهاتف Narzo 50A مع معالج جيد من ميديا تيك وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل وبطارية ضخمة بسعة 6000 ملي أمبير أما الهاتف Narzo 50i فيضم مواصفات اقتصادية ويصل بسعر يبدأ من 100 دولار ولكيلا نطيل عليكم دعونا نتعرف الآن على المواصفات والأسعار الرسمية للهاتفين.
مواصفات الهاتف Narzo 50A
هذا الهاتف المتوسط يصل مع شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وتحتوي على ثقب في الأعلى بشكل النوتش من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، كما أن الهاتف Realme Narzo 50A يتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio G85 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر وبمعالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Realme UI 2.0 ويتوفر بذاكرة داخلية سعتها 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجا رام أو 128 جيجا بايت و4 جيجا رام.
الهاتف Realme Narzo 50A يضم 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 بجانب كاميراتين واحدة ماكرو والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى أن الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
يحتوي هذا الهاتف الجديد من ريلمي على بطارية بسعة 6000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط وتدعم أيضا الشحن العكسي، ويتميز بمنفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية بحيث يمكنك تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت بالإضافة إلى أنه يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت.
سعر الهاتف Realme Narzo 50A
يبدأ سعر الهاتف Realme Narzo 50A من 156 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.
ويصل إلى 170 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.
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