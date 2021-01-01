

مواصفات وأسعار هاتف Realme V11s 5G مواصفات وأسعار هاتف Realme V11s 5G

أعلنت الآن شركة ريلمي عن الهاتف Realme V11s 5G الذي يعتبر نسخة محسنة من الهاتف Realme V11 الذي تم الإعلان عنه في شهر فبراير الماضي حيث يأتي مع معالج أقوى وذاكرة وصول عشوائية أكبر ونفس المواصفات الأخرى تقريبا ومع ذلك دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Realme V11s 5G.



المواصفات الكاملة للهاتف

الهاتف Realme V11s 5G يتوفر مع شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل، ويتوفر كذلك مع معالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 810 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر بدلا من المعالج Dimensity 700 الموجود في هاتف Realme V11 العادي، بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2 وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت أو ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف سيعمل بنظام Android 11 وبواجهة مستخدم Realme UI 2.0.



يحتوي هذا الهاتف الجديد من ريلمي على كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الثانية هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 كما أن الهاتف يحتوي أيضا على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية ويدعم كذلك التصوير بخاصية panorama وHDR.

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وبالنسبة للبطارية فتأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، أما بالنسبة للمميزات الأخرى فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ومنفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية (حيث يمكنك تركيب بطاقة ذاكرة خارجية microSD بجانب شريحتي اتصال 5G) بالإضافة إلى أن Realme V11s 5G يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت.سعر الهاتف Realme V11s 5Gالهاتف Realme V11s 5G متوفر حاليا للشراء في الصين من خلال موقع Realme China وتجار التجزئة الرئيسيين عبر الإنترنت بسعر يبدأ من 215 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.