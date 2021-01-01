مواصفات وأسعار هاتف Realme V11s 5G

أعلنت الآن شركة ريلمي عن الهاتف Realme V11s 5G الذي يعتبر نسخة محسنة من الهاتف Realme V11 الذي تم الإعلان عنه في شهر فبراير الماضي حيث يأتي مع معالج أقوى وذاكرة وصول عشوائية أكبر ونفس المواصفات الأخرى تقريبا ومع ذلك دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Realme V11s 5G.
المواصفات الكاملة للهاتف
الهاتف Realme V11s 5G يتوفر مع شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل، ويتوفر كذلك مع معالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 810 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر بدلا من المعالج Dimensity 700 الموجود في هاتف Realme V11 العادي، بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2 وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت أو ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف سيعمل بنظام Android 11 وبواجهة مستخدم Realme UI 2.0.
يحتوي هذا الهاتف الجديد من ريلمي على كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الثانية هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 كما أن الهاتف يحتوي أيضا على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية ويدعم كذلك التصوير بخاصية panorama وHDR.
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