تسريب صور ومواصفات الهاتف Galaxy S22 Ultra

ظهر اليوم تسريب جديد يكشف عن الصور الرسمية للهاتف الرائد من شركة سامسونج Galaxy S22 Ultra ويكشف أيضا عن المواصفات الرئيسية للهاتف حيث يشير إلى أنه سيصل بالعديد من الترقيات غير الموجودة في الهواتف المنافسة، وخلال السطور القادمة سنتعرف عليها.
الهاتف القادم Galaxy S22 Ultra سيصل بتصميم مشابه لهواتف Galaxy Note الحديثة (الجانب العلوي والسفلي للهاتف مسطحان والهاتف له شكل أسطواني وهو ما يذكرنا بهاتف Huawei Mate 30 Pro) وسيتوفر مع شاشة LTPO بحجم 6.8 بوصة وبجودة QHD+ وتدعم معدل تحديث عالٍ (نتوقع أن يكون 120 هرتز أو 144 هرتز) وتدعم كذلك معدل أخذ عينات يعمل باللمس ويبلغ 480 هرتز بالإضافة إلى أنها ستحتوي على ثقب صغير في المنتصف لاحتواء الكاميرا الأمامية التي قد تدعم تصوير الفيديوهات بجودة تصل إلى 8K.
الهاتف Galaxy S22 Ultra
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