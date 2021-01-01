

تسريب صور ومواصفات الهاتف Galaxy S22 Ultra تسريب صور ومواصفات الهاتف Galaxy S22 Ultra

ظهر اليوم تسريب جديد يكشف عن الصور الرسمية للهاتف الرائد من شركة سامسونج Galaxy S22 Ultra ويكشف أيضا عن المواصفات الرئيسية للهاتف حيث يشير إلى أنه سيصل بالعديد من الترقيات غير الموجودة في الهواتف المنافسة، وخلال السطور القادمة سنتعرف عليها.



الهاتف القادم Galaxy S22 Ultra سيصل بتصميم مشابه لهواتف Galaxy Note الحديثة (الجانب العلوي والسفلي للهاتف مسطحان والهاتف له شكل أسطواني وهو ما يذكرنا بهاتف Huawei Mate 30 Pro) وسيتوفر مع شاشة LTPO بحجم 6.8 بوصة وبجودة QHD+ وتدعم معدل تحديث عالٍ (نتوقع أن يكون 120 هرتز أو 144 هرتز) وتدعم كذلك معدل أخذ عينات يعمل باللمس ويبلغ 480 هرتز بالإضافة إلى أنها ستحتوي على ثقب صغير في المنتصف لاحتواء الكاميرا الأمامية التي قد تدعم تصوير الفيديوهات بجودة تصل إلى 8K.





الهاتف Galaxy S22 Ultra

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وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف الرائد في سلسلة Samsung Galaxy S22 Series سيحتوي على 4 كاميرات في الخلف بدقة 108 ميجا بكسل أو 200 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 12 ميجا بكسل للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 12 ميجا بكسل للكاميرا الخاصة بالتصوير المقرب وبدقة 12 ميجا بكسل للكاميرا أحادية اللون كما أنه سيدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية وسيدعم كذلك تصوير فيديو بزاوية 360 درجة وبجودة 5K وبأبعاد مذهلة.الهاتف Samsung Galaxy S22 Ultra سيدعم قلم S Pen وسيضم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير (لم يتم الكشف عن قوة الشحن السريع) بالإضافة إلى أنه سيتوفر بأبعاد الارتفاع 163.2 ملم × العرض 77.9 ملم وبسمك قد يبدأ من 8.9 ملم مع أقصى سمك عند 10.5 ملم.وحتى الآن لم نسمع أي شيء من شركة Samsung ولكن نتوقع أن يتم الإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S22 Series في شهر يناير 2022 مثلما تم الإعلان عن هواتف Galaxy S21 في أواخر يناير من عام 2021.