

عاجل| مشاكل عديدة في هاتف آيفون 13 برو عاجل| مشاكل عديدة في هاتف آيفون 13 برو

مشاكل لم يتوقعها، مستخدمي هواتف آيفون وتحديدا "ايفون 13 برو" بعد أسابيع من إطلاق شركة «آبل» الأمريكية، نسختها الجديدة من سلسلة هواتف «آيفون»، iPhone 13 Pro، حيث أطلقت الجمعة الماضي، تشكيلة هواتفها الأحدث آيفون 13.

وواجه مستخدمي آيفون 13 برو، مشكلة تتعلق بميزة معدل تحديث الشاشة، بحسب موقع 9to5Mac المتخصص في أخبار شركة ىبل، ووعدت الشركة بسرعة إصلاح المشكلة في تحديث البرنامج المقبل.



وتمثل ظهور مشكلة iPhone 13 Pro، في أن بعض الرسوم المتحركة للتطبيقات تعمل حاليا فقط عند معدل تحديث 60 هرتز، ولا تستخدم المعدل الأعلى، الذي يصل إلى 120 هرتز.



وتعد إحدى الميزات الرئيسية التي تقدمها هواتف الشركة الرائدة 13 Pro و13 Pro Max، هي شاشات ProMotion بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وذلك قبل ظهور مشكلة iPhone 13 Pro.

وأكدت الشركة، أنها تخطط لمشاركة الوثائق حول طريقة إدخال معدل التحديث الأعلى، بعد ظهور مشكلة iPhone 13 Pro؛ إذ أنه في بعض الحالات الأخرى قد تتأثر الرسوم المتحركة التي أنشأت باستخدام تقنية «Core Animation»، كما توفر شاشات هواتف iPhone 13 Pro.