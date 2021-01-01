المربع نت – تُحاول لاندروفر إخفاء الجيل القادم من رنج روفر، إلا أن العدسات التجسسية التقطت صوراً لها بالإضافة إلى رنج روفر سبورت ومؤخراً رنج روفر سبورت SVR الجديدة، وتظهر الأخيرة بطبقات سميكة من التمويهات.
تُظهر الصور بعض ملامح السيارة، حيث تم التقاط الصور لها على حلبة نوربورجرينج، وتكشف جزئياً عن الشبك الأمامي والسفلي ومآخذ الهواء الأمامية البارزة ونظام العادم الرباعي.
سيتميز إصدار سبورت SVR الجديد أيضاً بمصابيح أمامية أنحف ومصابيح خلفية مشابهة للمستخدمة في فيلار، لكن تغييرات التصميم ستكون في الغالب تطورية وليست جذرية، وهو ليس شيئاً سيئاً بالتأكيد.
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التعليقات على رنج روفر سبورت SVR تظهر أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج
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