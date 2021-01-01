

الأوفر برايس يرتفع على موديل 2022 من MG6 في مصر الأوفر برايس يرتفع على موديل 2022 من MG6 في مصر

شهدت الفترة الماضية ارتفاع بقيمة الأوفر برايس المفروض على سيارة MG6 (ام جي 6) موديل 2022، حيث تراوحت هذه القيمة من 13 إلى 18 ألف جنيه كقيمة إضافية على الأسعار الرسمية لفئات السيارة.



جدير بالذكر أن الأسعار الرسمية من الوكيل لفئات هذا الموديل من السيارة معلنة كالتالي:



- فئة أولى بسعر 298 ألف جنيه (غير متوفرة بالأسواق).

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- فئة ثانية بسعر 313 ألف جنيه (يضاف 13 ألف جنيه أوفر برايس).- فئة ثالثة بسعر 328 ألف جنيه (يضاف 15 ألف جنيه أوفر برايس).- فئة رابعة بسعر 333 ألف جنيه (يضاف 18 ألف جنيه أوفر برايس).جدير بالذكر أن هذه الفئات تشترك في محرك واحد، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 169 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتضم التجهيزات المتاحة بالفئة الأولى من السيارة التالي:- وسائد هوائية امامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام لثبات السيارة على المنحدرات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مصابيح هالوجين أمامية.-سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط)رياضية 16 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- تكييف هواء.- نظام ترفيهي ومعلوماتي يعمل من خلال شاشة 8 بوصة باللمس.- فرش داخلي من القماش.