وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مدينة المنصورة الجديدة

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صورة الخبر: وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مدينة المنصورة الجديدة
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مدينة المنصورة الجديدة

بدأ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته الميدانية، بمدينة المنصورة الجديدة، بتفقد مشروع الفيلات الجارى تنفيذه بالمدينة، وكذا كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه نحو ساعة داخل مشروعى الفيلات والكورنيش، لمعاينة الموقف التنفيذى على الطبيعة، حيث جدد الوزير تأكيده على تكثيف العمالة، وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة، وفى مواعيدها المحددة، وحث جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد، وضغط معدلات التنفيذ، ومضاعفة الإنجاز على الأرض، للإسراع بمعدلات التنمية التى تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

كما وجه الوزير، بضرورة الاهتمام بجودة الأعمال بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ليكون على أعلى مستوى، وفى أبهى صورة، وأجمل منظر يخطف الأنظار، ويليق بمدينة المنصورة الجديدة، والتى تُعد نافذة الدلتا السياحية، وهى إحدى مدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها بربوع الدولة المصرية.

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، المشروعات السكنية الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، كما التقى بمسئولي شركات المقاولات العاملة بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وأوضح الوزير، أن مدينة المنصورة الجديدة، تضم ألواناً متنوعة من الإسكان لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، حيث تضم المدينة 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و11.232 وحدة سكنية (468 عمارة) بمشروع "JANNA"، و58 عمارة بمشروع "سكن لكل المصريين"، و1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبه متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة).

وعقب جولته بالمشروعات السكنية، التقى وزير الإسكان، بمسئولي شركات المقاولات العاملة بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث شدد على الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ، والالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف المشروعات.

المصدر: جريده المصدر

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