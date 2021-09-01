

مساعد وزيرة التخطيط: نعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة بالمحافظات مساعد وزيرة التخطيط: نعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة بالمحافظات

قال المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، أن ورشة عمل عرض ضوابط التشغيل والإعدادات الفنية للمراكز التكنولوجية المتنقلة المعنية بخدمات المحليات شهدت استعراض الضوابط والإعدادات الفنية والإجراءات اللازمة لإنهاء المعاملات على المنظومة من داخل المراكز المتنقلة لتحقيق أقصى استفادة من تلك المراكز.



وشهدت الورشة استعراض عددًا من التجارب الناجحة بالمحافظات في إطار تطبيق مبادرة المراكز التكنولوجية المتنقلة، حيث أشاد الحضور بتوفير تلك المراكز والتي ساهمت بدورها في تقديم خدمات ترخيص المحلات للمواطنين في محال إقامتهم مما نال رضا المواطنين، مضيفًا أنه تم التأكيد خلال الورشة على أبرز أهداف مشروع المراكز المتنقلة والمتمثلة في تطوير وسائل تقديم الخدمات للمواطنين في أقل وقت ممكن وبتكلفة تتناسب مع طبيعة تلك الخدمات.



كما تضمنت الورشة مناقشة كل الملاحظات من المشاركين للوصول إلى الهدف الرئيسي من المشروع والمتمثل في تحقيق أعلى معدلات كفاءة فيما يخص تقديم الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين، كما تم فتح باب النقاش مع السادة نواب المحافظين والحضور كافة حيث تطرق النقاش إلى أهمية التوسع في توفير المراكز التكنولوجية المتنقلة بناءً على الاحتياجات الفعلية للمحافظات وبما يتناسب مع الكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الخدمات التي تقدمها.

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يُشار إلى أن كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد وقعت برتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية لتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة وتدريب العاملين عليها، حيث تم تسليم عدد 31 مركز تكنولوجي متنقل لمختلف المحافظات، حيث تأتى مبادرة المراكز التكنولوجية في إطار الدور الرئيسي لوزارة التخطيط لتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة كافة لتخفيف العبء عن المواطنين وزيادة فاعلية الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها وفي ضوء مبادرة حياة كريمة لكافة المواطنين.