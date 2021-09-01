سعر الدولار اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الدولار اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

صورة الخبر: سعر الدولار اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021
سعر الدولار اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

تباين سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، وتراوح سعر صرف العملة الخضراء مقابل الجنيه بين 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وفيما يلي سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع

البنك المركزي المصري 15.64 15.77

البنك الأهلي المصري 15,62 15,72

بنك مصر 15,64 15,74

البنك التجاري الدولي 15,66 15,76

البنك العربي الإفريقي 15,66 15,76

البنك المصري لتنمية الصادرات 15,67 15,76
اتش اس بى سى 15,65 15,75

بنك التعمير والإسكان 15,67 15,76

البنك الأهلي الكويتي 15,68 15,76

بنك الإسكندرية 15,65 15,75

المصرف العربي الدولي 15.66 15.76

البنك المصري الخليجي 15,66 15,76

كريدي أجريكول 15,66 15,76

بنك بلوم 15,66 15,76

بنك عودة 15,66 15,76

بنك البركة 15,66 15,76

بنك المشرق 15,66 15,76

المصرف المتحد 15.64 15.74

بنك قناة السويس 15.65 15.75

المصدر: جريده المصدر

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الدولار اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65309

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager