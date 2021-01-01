

أكبر معمرة في العالم.. باكستانية تحتفل بعيد ميلادها الـ300 | فيديو أكبر معمرة في العالم.. باكستانية تحتفل بعيد ميلادها الـ300 | فيديو

تبقي الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، فآجال الانسان محدودة وعلي بني آدم ان يرضي بقضاء الله وقدره.



وفي خلال الساعات الاخيرة انتشرت علي منصات السوشيال ميديا فيديوهات وصور لامرأة عجوز قالوا عنها إنها الأكبر سناً علي وجه الأرض فهناك من ذهب إلى أن عمرها 210 سنة بينما أكد أخرون ان عمرها 300 سنة وانها احتفلت اليوم بعيد ميلادها الـ 300 ، لكن تبقي التجاعيد وأثار الزمن والعمر الضارب بجذوره في عمق الزمن بائن علي وجه السيدة التي تعيش في باكستان بقرية " لاهور " واحدثت صورها تفاعلاً كبيراً وسط رواد السوشيال ميديا .



