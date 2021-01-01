بالصور: كلب يدخل موسوعة "غينيس" بفضل طول أذنيه

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صورة الخبر: بالصور: كلب يدخل موسوعة "غينيس" بفضل طول أذنيه
بالصور: كلب يدخل موسوعة "غينيس" بفضل طول أذنيه

حطم كلب تملكه امرأة من ولاية أوريغون الأميركية، الرقم القياسي العالمي، بأطول أذنين.

وتمكن الكلب من دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بفضل طول أذنيه، حيث يبلغ طول كل واحدة 33 سنتيمترا تقريبا.

ومنحت الموسوعة الكلب "لو" البالغ من العمر 3 سنوات والمملوك من قبل بايج أولسن، لقب أطول آذان لكلب لا يزال على قيد الحياة.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن بايج قولها: "آذان لو الطويلة لم تؤد إلى أي مضاعفات طبية للكلب".

وأضافت: "يحب لو أن يلمس الجميع أذنيه، ولا يبدي أي معارضة عند قيام أحدهم بفعل ذلك".

وبحسب بايج فإن "لو" فاز بالعديد من الجوائز الخاصة بمسابقات الكلاب التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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