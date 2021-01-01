وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الشكر لرجال القوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة 26 سبتمبر اليمنية.
وخلال كلمته بمناسبة الثورة اليمينة، قال هادي: "الرحمة والغفران والخلود للشهداء الأبرار من رجالات الجيش والمقاومة ولشهداء ثورة سبتمبر وأكتوبر، والخلود والمجد للشهداء الأبطال من أبطال جمهورية مصر العربية الشقيقة الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب أرضنا دفاعا عن الثورة اليمنية عام 1962".
وأضاف الرئيس اليمني في كلمته: "كما أثمن عاليا جهود مصر العربية في كل المراحل".
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التعليقات على الرئيس اليمني يوجه رسالة إلى الجيش المصري
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