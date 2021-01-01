اتهمت البحرين قطر بـ"التحريض عليها عبر إعلامها في إطار ممنهج، والعمل على تجنيد عدد من المواطنين العسكريين والأمنيين البحرينيين" لصالحها.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها إن "حملات التشويه القطرية المعادية لمملكة البحرين، عبر المنبر التحريضي "قناة الجزيرة" ومن بينها ما بثته تلك القناة من محادثة مزعومة بين شاب بحريني وأحد منتسبي الأجهزة الأمنية، فضلا عن ترديدها المعتاد لمزاعم التعذيب ومنع زيارات النزلاء، وما تسميهم "الأطفال المسجونين"، إنما تأتي في إطار ممنهج وفي توقيت مدروس اعتادته مملكة البحرين من جانب هذه القناة والدولة الراعية لها".
وأضافت أن "وطأة هذا التحريض تشتد كل عام، بالتزامن مع الاجتماع السنوي للمجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف".
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التعليقات على البحرين تتهم قطر بـ"التحريض عليها عبر إعلامها
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